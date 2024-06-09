Клубы РПЛ уже покинули многие звезды. С Дзюбой ушли сразу четверо

Трансферы РПЛ, лето-2024, кто уже ушёл из клубов, сделки и свободные агенты: Круговой, Сафонов, Дзюба, Джикия, Набабкин, Песьяков | Источник: Чемпионат.com

До старта нового сезона в РПЛ — примерно полтора месяца. Начиная со второй половины июля клубы снова будут радовать и огорчать своих болельщиков. Сезон-2023/2024 завершился недавно, но новостей хватает. Рассказываем о значимых футболистах, уже покинувших команды, за которые играли всего несколько недель назад.

«Зенит»: Данил Круговой, Александр Васютин

Данил Круговой | Источник: Чемпионат.com

Об уходе Кругового было известно ещё несколько месяцев назад. Фланговый защитник подписал контракт с ЦСКА в начале 2024 года, но присоединился к новой команде только по окончании сезона. Кстати, Круговой достался армейцам бесплатно, поскольку у него истёк контракт с «Зенитом». По словам Данила, главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку и боссу клуба Александру Медведеву не понравилось, что футболист заключил договор с ЦСКА за их спиной. В итоге Кругового сослали во вторую команду, где он и провёл вторую половину сезона. Данил отыграл девять матчей во Второй лиге и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

Уход вратаря Васютина не стал сюрпризом. В прошедшем сезоне Александр отыграл всего пять матчей во всех турнирах (четыре — в Кубке России). У «Зенита» есть Денис Адамов и Михаил Кержаков, с которым продлили контракт. В такой ситуации рассчитывать на серьёзную игровую практику не приходилось. 29-летний Васютин ушёл из «Зенита» на тех же условиях, что и Круговой, то есть в статусе свободного агента. Правда, Александр, в отличие от Данила, пока не нашёл новый клуб.

«Краснодар»: Матвей Сафонов

Матвей Сафонов | Источник: Чемпионат.com

Сразу оговоримся: Сафонов ещё не подписал контракт с «ПСЖ». По крайней мере, официальной информации по этому поводу не было. С другой стороны, уже никто не сомневается, что сделка состоится. Даже главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что голкипер подпишет договор в ближайшее время. По словам тренера национальной команды, Матвей уже прошёл медосмотр. В сезоне-2023/2024 Сафонов провёл 30 матчей в РПЛ и пропустил 27 мячей (у него 11 «сухарей»). Правда, 7 июня появилась информация, что Сафонову запретили покидать Россию из-за долга по алиментам в 60 млн рублей.

По всей видимости, «Краснодар» покинет и защитник Хуниор Алонсо, которого связывают с «Атлетико Минейро». Южноамериканец уже попрощался с российским клубом в социальных сетях, но официального подтверждения трансфера ещё не было.

«Локомотив»: Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Даниил Худяков, Вильсон Изидор.

Рифат Жемалетдинов | Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» расстался с Артёмом Дзюбой. Опытный нападающий провёл нынешний сезон не так ярко, как вторую половину прошлого. Он уходит из московского клуба в статусе свободного агента. 26 матчей во всех турнирах, четыре гола, четыре результативные передачи — статистика Артёма в прошедшем сезоне. Теперь очень интересно, где Дзюба продолжит карьеру. К примеру, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отметил, что клуб рассматривает вариант с переходом 35-летнего футболиста. Правда, предложения пока никто не делал.

Жемалетдинов находился в системе «Локомотива» с детского возраста. Прошёл через клубную академию, был лидером молодёжной команды. Дебютировал за основу в 2016 году и отыграл за клуб более полутора сотни матчей. Вместе с командой завоевал три трофея (две победы в Кубке России и одна — в Суперкубке). Сейчас 27-летний футболист ищет себе новый клуб — он ушёл из «Локо» в статусе свободного агента.

Защитник Магкеев находился в структуре железнодорожников с 2014 года. В сезоне-2023/2024 он ни разу не вышел на поле в официальных матчах. Станислав пропустил первую часть из-за разрыва «крестов», а потом регулярно оставался в запасе. Как и остальные футболисты из списка, он покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. Агент игрока Александр Клюев подчеркнул, что у Магкеева есть варианты для продолжения карьеры.

Худяков тоже вышел на рынок свободных агентов. Об этом сообщил агент вратаря Вадим Шпинёв. В минувшем сезоне 20-летний футболист не провёл ни одного матча за первую команду «Локомотива». Вряд ли дальше было бы лучше. В команде есть железный первый номер — Илья Лантратов. Плюс железнодорожники взяли Антона Митрюшкина. По всей видимости, он получит роль сменщика Лантратова. Худякову же было бы уготовано место в глубоком запасе.

Судя по всему, «Зенит» выкупил права на Изидора. По крайней мере, сам нападающий отметил, что у него контракт с сине-бело-голубыми на два года. По нашим данным, не исключено, что «Зенит» отправит игрока в аренду.

«Спартак»: Георгий Джикия, Виктор Мозес

Георгий Джикия | Источник: Чемпионат.com

Джикия всё-таки покинул «Спартак». Несмотря на то что в команде уже нет Гильермо Абаскаля. Ранее агент футболиста Шпинёв подчеркнул, что Георгий не подпишет новый контракт, если испанец останется в клубе. В итоге ушёл и тот, и другой. Пусть и в разное время. Джикия покинул «Спартак» в статусе свободного агента, так что его новому клубу не придётся платить деньги за переход. Георгий играл за «Спартак» с 2017 года и завоевал вместе с командой три трофея (чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка России).

Мозес отыграл за «Спартак» 84 матча, однако в нынешнем сезоне отбегал всего 738 минут во всех турнирах. Несколько игр он пропустил из-за травмы, но нередко его просто оставляли в запасе. Контракт 33-летнего футболиста со «Спартаком» истекает 30 июня, клуб объявил об уходе за пару туров до финиша чемпионата. В итоге одноклубники даже покачали африканца на руках после заключительного домашнего матча в сезоне с «Рубином».

ЦСКА: Кирилл Набабкин

Кирилл Набабкин | Источник: Чемпионат.com

Защитник играл за ЦСКА с 2010 года и за это время провёл более 300 матчей в составе красно-синих. А ещё Кирилл собрал коллекцию из девяти трофеев. Он вместе с командой по три раза побеждал в РПЛ, Кубке России и Суперкубке. Очень солидно! Теперь 37-летний Набабкин вышел на рынок свободных агентов — стороны не продлили контракт. Молодые футболисты ЦСКА (Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев) подчеркнули, что Набабкин очень сильно помог им после того, как они перешли в московский клуб. В этом сезоне Кирилл Анатольевич отыграл 15 матчей в РПЛ (958 минут).

«Ростов»: Сергей Песьяков

Сергей Песьяков | Источник: Чемпионат.com

Песьяков не только попрощался с «Ростовом», но и нашёл новый клуб. Со следующего сезона опытный голкипер поиграет за «Крылья Советов». Песьяков завалил концовку чемпионата, совершив несколько грубых ошибок. Даже тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов отметил, что Сергей провёл сезон хуже, чем год назад. Кафанов насчитал пять серьёзных ошибок у голкипера. С другой стороны, тренер назвал уход Сергея потерей для «Ростова». Сам Песьяков покинул донской клуб в статусе свободного агента в связи с истечением контракта.

«Крылья Советов»: Никита Салтыков

Об уходе Салтыкова из «Крыльев» было известно ещё несколько месяцев назад. «Локомотив» купил парня по окончании первой части сезона. По условиям договора атакующий футболист остался в Самаре, где отыграл полсезона на правах аренды. Любопытно, что Салтыков заметно сбавил после зимнего перерыва. В первой части сезона в РПЛ он набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас», во второй — ни одного. Но Никите всего 19 лет, так что, наверное, все его главные успехи ещё впереди. А пока основная задача — закрепиться в составе «Локомотива».

«Ахмат»: Мохамед Конате, Андрей Семёнов, Владимир Ильин

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в прошедшем сезоне. Он забил 11 мячей, однако удержать его не получилось. Африканец играл за грозненский клуб с 2021 года. По словам генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова, сейчас Конате ищет более выгодные для себя финансовые условия. Семёнов отыграл за «Ахмат» 10 лет и провёл 289 матчей во всех турнирах. Этим летом 35-летний защитник станет свободным агентом — стороны не продлили истекающий контракт. В минувшем сезоне Андрей провёл 18 матчей в РПЛ (все — с капитанской повязкой), а концовку сезона пропустил из-за мышечной травмы. Ильин также ушёл по причине завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Владимир забил пять мячей в 28 матчах.