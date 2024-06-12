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12 июня, источник: Спорт-Экспресс

Егор Титов: Распирает гордость от того, что Сафонов будет в «ПСЖ»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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«Давайте дождемся официальной информации. Я об этом не знаю. Но такой переход — это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом. Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в “ПСЖ”, — приводит слова Титова Sport24.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

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