Егор Титов: Распирает гордость от того, что Сафонов будет в «ПСЖ»

«Давайте дождемся официальной информации. Я об этом не знаю. Но такой переход — это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом. Поэтому я могу только пожелать ему успехов, тем более такой клуб. Хотелось бы, чтобы он постоянно был в обойме. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в “ПСЖ”, — приводит слова Титова Sport24.