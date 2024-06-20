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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о трансфере Максима Глушенкова

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива».

Локомотив
Зенит
«Зенит» объявил о трансфере Максима Глушенкова | Источник: Чемпионат.com

Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

«Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе “Зенита”. Добро пожаловать!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, 24-летний Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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