Сёмин — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: я не понимаю «Локомотив»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал переход нападающего команды Максима Глушенкова в «Зенит».
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал переход нападающего команды Максима Глушенкова в «Зенит».
«Я не понимаю действия “Локомотива”. Если ты хочешь бороться за первое место, то не должен расставаться с такими игроками, как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Такие футболисты должны оставаться в команде и приносить ей пользу. Если и продавать футболистов конкурентам, то за большие деньги. Я так понимаю, “Локомотив” не получит много денег с продажи Глушенкова. Его взяли из “Крыльев Советов” за крупную сумму, поэтому “Локомотив” финансово не получает большой бонус. Я понимаю “Зенит”, но не понимаю “Локомотив”, — приводит слова Сёмина Metaratings.
20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).
Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.