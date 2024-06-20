Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Словения
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Шотландия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Словакия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Польша
Австрия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: я не понимаю «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал переход нападающего команды Максима Глушенкова в «Зенит».

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Сёмин — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: я не понимаю «Локомотив» | Источник: Чемпионат.com

«Я не понимаю действия “Локомотива”. Если ты хочешь бороться за первое место, то не должен расставаться с такими игроками, как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Такие футболисты должны оставаться в команде и приносить ей пользу. Если и продавать футболистов конкурентам, то за большие деньги. Я так понимаю, “Локомотив” не получит много денег с продажи Глушенкова. Его взяли из “Крыльев Советов” за крупную сумму, поэтому “Локомотив” финансово не получает большой бонус. Я понимаю “Зенит”, но не понимаю “Локомотив”, — приводит слова Сёмина Metaratings.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Все следы ведут в Россию». Польша обвинила Россию в срыве трансляций Евро
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC
«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на финал НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь