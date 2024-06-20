Сёмин — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: я не понимаю «Локомотив»

«Я не понимаю действия “Локомотива”. Если ты хочешь бороться за первое место, то не должен расставаться с такими игроками, как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Такие футболисты должны оставаться в команде и приносить ей пользу. Если и продавать футболистов конкурентам, то за большие деньги. Я так понимаю, “Локомотив” не получит много денег с продажи Глушенкова. Его взяли из “Крыльев Советов” за крупную сумму, поэтому “Локомотив” финансово не получает большой бонус. Я понимаю “Зенит”, но не понимаю “Локомотив”, — приводит слова Сёмина Metaratings.