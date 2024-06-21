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22:16 (мск), источник: Sport24

ЦСКА показал защитную маску Владислава Торопа после перелома черепа

Московский ЦСКА опубликовал фотографию вратаря армейцев Владислава Торопа в специальной защитной маске для лица.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Красно-синие изготовили специальную маску для Торопа в психологических целях — в мае голкипер получил множественные переломы лицевого черепа в матче Кубка России против петербургского «Зенита».

«Слава Тороп может сыграть с Нидерландами», — иронично подписала фото пресс-служба ЦСКА, намекая на защитную маску нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024.

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