Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Зенита» перехватили «нового Аршавина». Вау!

Данила Козлов теперь в «Краснодаре». Как так получилось?

Балтика
Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Краснодар подписал контракт с воспитанником Зенита Данилой Козловым — подробности, сумма трансфера, слова Аршавина | Источник: Чемпионат.com

В конце апреля многие восхищались новичком «Балтики» Данилой Козловым. Он так неожиданно ворвался в основу команды Сергея Игнашевича и стал лидером в атаке, что в это просто не верилось. Молодой парень без опыта на высоком уровне — и тут такое.

Примерно в тот же период Андрей Аршавин пришёл в «Это футбол, брат!» и выдал цитату, которая много объясняет: «Безусловно, у него есть все нужные качества, чтобы проявлять себя в атаке. Это вообще топ-игрок. Лучший футболист 2005 года. Так считалось давно. Почему не остался в Питере? В “Зените” трофеи превалируют над всем остальным».

Любопытно, что риторика функционера сине-бело-голубых изменилась: летом прошлого года Андрей Сергеевич журил парня и говорил, что он даже слишком наглый. И иногда не слышит, что ему говорят. Но весной — только похвала.

Теперь же этот самый наглец из Петербурга переходит в «Краснодар». Как так получилось?

Откуда появился Козлов?

Для тех, кто не очень следил за Данилой, краткая справка: он из тех, кто в «Зените» с самого детства. Родился в городе, прошёл академию, юношеские, молодёжные команды, а зимой 2023-го поехал на сборы с командой Сергея Семака. Многим тогда понравился: забивал, отдавал в товарняках, а по стилю напоминал Кевина Де Брёйне. Весной он даже дебютировал за основу — сначала сыграл в Кубке России с ульяновской «Волгой», а потом — два матча в РПЛ.

Летом парень остался в основной команде, но больше на поле не выходил. Как раз в этот период в кулуарах заговорили, что Козлов слишком зазнался и перестал слушать окружающих. А потом добавились слова Аршавина. Данила больше не подключался к основе «Зенита» и провёл всего матч за вторую команду. Казалось, так карьера талантливого парня может покатиться не туда. Но зимой — неожиданный поворот. Пока клуб искал варианты аренды, «Балтика» пригласила Козлова на просмотр. И через неделю прислала в Питер полноценный оффер. Говорили, что юноша очень понравился Игнашевичу, поэтому и предложили даже не арендный договор, а трансфер.

Источник: РИА "Новости"

Что было дальше — хорошо известно. На матч первого весеннего тура Козлов остался в запасе, а уже потом почти всегда появлялся в основе. Сделал 3+5 в 15 матчах чемпионата и Кубка, но запомнился совсем не этим. А той самой наглостью, смелостью и умениями, которые мало кто в 19 лет проявляет. Особенно в РПЛ.

По сути, Игнашевич придумал для Данилы новую позицию — тактические авторы называют её «глубинной десяткой». Но если говорить проще, задача Козлова — быть там, где мяч. Весной он оказывался на совершенно разных участках поля, не боялся обыгрывать, делать обостряющие передачи и добавлять магию в игру калининградцев. Любопытно, что после появления Козлова в основе «Балтика» набрала 12 очков в шести матчах, вышла из зоны вылета, и, казалось, так всё и закончится. Но финиш стал провальным.

А Козлов — один из немногих примеров развитых игроков, что Игнашевич может поставить себе в заслугу.

«Зенит» предложил активацию опции выкупа, но «Краснодар» увеличил предложение

Летом будущее Козлова окружали самые разнообразные слухи. Была информация об интересе из топ-лиг, пусть и не самых элитных клубов. В России парня хотел вернуть «Зенит», который оставил себе приоритетную опцию выкупа. В «Балтике» также рассказывали об интересе «Краснодара». Вот цитата спортивного директора клуба Армена Маргаряна для Sport24.

«Было предложение от “Краснодара” в пределах 100 млн рублей. “Балтика” его отклонила. Миллион-полтора евро — заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова».

Армен Маргарян
спортивный директор «Балтики»

Забавно, что сейчас Козлов, судя по инсайдам, перешёл в «Краснодар» как раз примерно за эту сумму — речь о 120 млн рублей. И эту сумму в Питере, похоже, повторять отказались. Важно и мнение самого футболиста: он, по некоторым данным, совсем не хотел возвращаться в Санкт-Петербург, плюс-минус понимая своё будущее.

Источник: ФК "Краснодар"

Другой момент — как Мурад Мусаев собирается использовать Козлова. Если мы берём за догму, что команда будет играть по схеме 4−3−3, то для Данилы остаются только два варианта. Первый — на вершине треугольника полузащиты, второй — на фланге. Причём на краю он выступал не так часто, предпочитая роль оттянутого форварда, которой у Мусаева просто нет. Да, можно действовать в центре полузащиты, но и там большая конкуренция. Чего стоит только Эдуард Сперцян. Похоже, только в случае его ухода Козлов сможет претендовать на место в старте.

Так или иначе, выбор сделан. А с трудностями парню справляться не привыкать.

Автор: Дмитрий Зимин

Читайте также от «Чемпионат.com»
Фанат едва не убил Роналду, прыгнув на него с трибуны
Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в его успех почти не верят
Грузия сотворила историю на Евро!
Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь