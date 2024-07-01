В Узбекистане сообщили о переходе Файзуллаева в «Вильярреал»

По информации источника, стороны уже обсуждают последние детали сделки, а сам футболист согласовал условия личного контракта. ЦСКА уже находится в поисках замены для 20-летнего вингера.

В минувшем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 32 матча, забил пять мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.