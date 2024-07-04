Соболев опубликовал загадочный пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал загадочный пост в социальных сетях.
Спартак
Зенит
«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают…» — говорится в цитате, которую выложил футболист в своем телеграм-канале.
На кадре, на котором размещен текст цитаты, можно узнать Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что 27-летний Соболев может продолжить карьеру в «Зените».