Аршавин: Рассмотрел бы возможность подписания Миранчука в «Зенит», Антон подошел бы клубу

Аршавин: рассмотрел бы возможность подписания Миранчука в «Зенит», Антон подошёл бы клубу | Источник: Чемпионат.com

«Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл “Зениту”», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.