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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: Рассмотрел бы возможность подписания Миранчука в «Зенит», Антон подошел бы клубу

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в клуб из Санкт-Петербурга.

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Аршавин: рассмотрел бы возможность подписания Миранчука в «Зенит», Антон подошёл бы клубу | Источник: Чемпионат.com

«Я бы рассмотрел возможность подписания Миранчука. Но мне кажется, что это уже неактуально. Хотя по игровым качествам он бы подошёл “Зениту”», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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