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19:56 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Зенита» Кержаков раскрыл, чем он зарабатывает, помимо футбола

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, какими еще способами зарабатывает деньги, помимо игры за петербургский клуб.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

— После завершения карьеры многие футболисты не могут привыкнуть к жизни без ежемесячной СМС-ки от клуба. У вас уже есть подушка безопасности?

— Да. Я стараюсь диверсифицировать свои финансы: часть вкладываю в облигации и акции, вторую положил под процент в банк, третью трачу на недвижимость. Плюс у меня есть свой небольшой бизнес.

— Какой?

— Мини-завод по производству крафтового пива. Держим его вместе с компаньоном. Оперативные вопросы решает он, потому что мне пока не хватает времени, чтобы погрузиться на 100%.

— Не стремно, когда твоими деньгами распоряжается другой человек?

— Я ему полностью доверяю. Мы давно знакомы, он правильный и порядочный парень.

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