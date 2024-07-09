Вратарь «Зенита» Кержаков раскрыл, чем он зарабатывает, помимо футбола
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, какими еще способами зарабатывает деньги, помимо игры за петербургский клуб.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, какими еще способами зарабатывает деньги, помимо игры за петербургский клуб.
— После завершения карьеры многие футболисты не могут привыкнуть к жизни без ежемесячной СМС-ки от клуба. У вас уже есть подушка безопасности?
— Да. Я стараюсь диверсифицировать свои финансы: часть вкладываю в облигации и акции, вторую положил под процент в банк, третью трачу на недвижимость. Плюс у меня есть свой небольшой бизнес.
— Какой?
— Мини-завод по производству крафтового пива. Держим его вместе с компаньоном. Оперативные вопросы решает он, потому что мне пока не хватает времени, чтобы погрузиться на 100%.
— Не стремно, когда твоими деньгами распоряжается другой человек?
— Я ему полностью доверяю. Мы давно знакомы, он правильный и порядочный парень.