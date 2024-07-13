«Смешно». Новичок «Зенита» Глушенков ответил на критику после дубля в Суперкубке России

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-214050996&hd=2&id=456239242&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Твоё празднование гола посвящено хейтерам?

— Да.

— Тебя это заводит, как относишься?

— Смешно, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

В своём дебютном официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).