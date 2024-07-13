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23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Если побеждаем, значит, заслуживаем». Семак — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России над «Краснодаром» (4:2).

Зенит
КраснодарСуперкубок России
«Если побеждаем, значит, заслуживаем». Семак — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок | Источник: Чемпионат.com

«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» после этой победы выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории, а также в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые выигрывали трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах. Также «Зенит» продолжает серию без поражений в официальных матчах с «Краснодаром» с 2018 года.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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