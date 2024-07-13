«Если побеждаем, значит, заслуживаем». Семак — о победе «Зенита» в матче за Суперкубок

«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».