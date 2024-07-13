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23:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев: цель «Зенита» — выигрывать всё и всегда, от трофеев никогда не устаёшь

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Медведев: цель «Зенита» — выигрывать всё и всегда, от трофеев никогда не устаёшь | Источник: Чемпионат.com

— От трофеев не устаёшь.

— Никогда?

 — Никогда.

— Это уже девятый Суперкубок.

 — Да, пятый подряд (улыбается).

— Какая ещё может быть цель у «Зенита»?

 — Выигрывать всё и всегда. Место для кубков ещё есть. Тем более у нас офис переезжает на стадион, там места полно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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