Медведев: цель «Зенита» — выигрывать всё и всегда, от трофеев никогда не устаёшь | Источник: Чемпионат.com

— От трофеев не устаёшь.

— Никогда?

— Никогда.

— Это уже девятый Суперкубок.

— Да, пятый подряд (улыбается).

— Какая ещё может быть цель у «Зенита»?

— Выигрывать всё и всегда. Место для кубков ещё есть. Тем более у нас офис переезжает на стадион, там места полно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.