Медведев: цель «Зенита» — выигрывать всё и всегда, от трофеев никогда не устаёшь

— Это уже девятый Суперкубок.
— Да, пятый подряд (улыбается).
— Какая ещё может быть цель у «Зенита»?
— Выигрывать всё и всегда. Место для кубков ещё есть. Тем более у нас офис переезжает на стадион, там места полно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.