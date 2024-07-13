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23:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава «Зенита» опроверг информацию о переходе Клаудиньо во «Фламенго»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном переходе полузащитника команды Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

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Глава «Зенита» опроверг информацию о переходе Клаудиньо во «Фламенго» | Источник: Чемпионат.com

«Клаудиньо никуда не уходит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась сегодня, 13 июня, победой «Зенита» со счётом 4:2.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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