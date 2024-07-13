Глава «Зенита» опроверг информацию о переходе Клаудиньо во «Фламенго» | Источник: Чемпионат.com

«Клаудиньо никуда не уходит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась сегодня, 13 июня, победой «Зенита» со счётом 4:2.