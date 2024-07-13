Аршавин: «Если честно, Суперкубок можно было отдать “Зениту” в перерыве матча»

«“Зенит” в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс “Зенита”. У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать “Зениту”.



Потом команда из Санкт‑Петербурга просто контролировала игру. Глушенков создавал основную остроту, когда играл в центре, когда разгонял атаку. И свои моменты он смог реализовать. Он будет претендовать на звание лучшего игрока сезона», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».