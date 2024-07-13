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13 июля, источник: Sport24

Аршавин: «Если честно, Суперкубок можно было отдать “Зениту” в перерыве матча»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Аршавин: «Если честно, Суперкубок можно было отдать “Зениту” в перерыве матча» | Источник: РФС

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2, уйдя на перерыв при счете 3:0 в свою пользу.

«“Зенит” в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс “Зенита”. У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать “Зениту”.

Потом команда из Санкт‑Петербурга просто контролировала игру. Глушенков создавал основную остроту, когда играл в центре, когда разгонял атаку. И свои моменты он смог реализовать. Он будет претендовать на звание лучшего игрока сезона», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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