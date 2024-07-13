Клаудиньо психанул после замены: плюнул и отмахнулся от Семака. Бразилец близок к уходу из «Зенита»?

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

«Зенит» уверенно справился с «Краснодаром» в матче за Суперкубкок России (4:2) и в пятый раз подряд завоевал трофей. Несмотря на победу, в команде Сергея Семака все же случился мини-конфликт — Клаудиньо крайне недовольно отреагировал на замену на 62-й минуте.

Бразилец покидал поле вместе с Андреем Мостовым — это был первый слот замен «Зенита». Направляясь к скамейке, Клаудиньо плюнул, проигнорировал рукопожатие Семака и даже отмахнулся от него.

«Немного, я думаю, вы градус накаляете, — объяснил тренер после финального свистка. — Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас веселый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно».

При этом последние несколько дней активно обсуждался уход бразильца — инсайдеры сообщали, что петербуржцы согласились продать игрока в бразильский «Фламенго» за 18 миллионов евро. Ожидалось, что о сделке официально объявят в день матча за Суперкубок. Однако информация не подтвердилась, а агент футболиста Луис Фернандо Гарсия и председатель правления «Зенита» Александр Медведев даже опровергли уход Клаудиньо.

«Новость, что есть договоренность между “Зенитом” и “Фламенго” по Клаудиньо — ложь. Тот, кто это написал — лжец! Клаудиньо — игрок “Зенита”! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», — отреагировал агент полузащитника.

В матче с «Краснодаром» бразилец не поучаствовал ни в одном из четырех голов «Зенита».

Для Семака это уже 13-й трофей в Санкт-Петербурге, а сам клуб установил рекорд по количеству побед в Суперкубке — сине-бело-голубые взяли титул уже в девятый раз.