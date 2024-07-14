Дуглас Сантос: я связываю своё будущее с «Зенитом»

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По словам Сантоса, он счастлив в России и намерен остаться здесь.

«Я связываю свое будущее с “Зенитом”. Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе из “Зенита”, — приводит слова Сантоса “РБ Спорт”.

Сантос перешёл в стан сине‑бело‑голубых летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В сентябре 2021 года соглашение было продлено до конца лета 2026 года.