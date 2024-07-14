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22:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуглас Сантос: я связываю своё будущее с «Зенитом»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о своем будущем.

Зенит
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25
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25
фотографий

По словам Сантоса, он счастлив в России и намерен остаться здесь.

«Я связываю свое будущее с “Зенитом”. Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе из “Зенита”, — приводит слова Сантоса “РБ Спорт”.

Сантос перешёл в стан сине‑бело‑голубых летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В сентябре 2021 года соглашение было продлено до конца лета 2026 года.

13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:2.

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