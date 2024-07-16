Капитан «Зенита» Сантос хочет играть за сборную Бразилии

«Я всегда мечтаю о сборной Бразилии. Всегда будет надежда. Я показываю свой футбол здесь, в “Зените”. Я завоевал много титулов. Меня дважды подряд признавали лучшим на своей позиции. Я продолжу работать со скромностью, как я всегда делал. Если я буду вызван в сборную Бразилии, это будет результатом моей работы здесь. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность», — приводит слова Дугласа журналист Фабио Алейшо в соцсетях.