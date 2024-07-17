Юрий Семин назвал 5 главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

«То, что только “Зенит” хорошо усилился, — это проблема других команд. Такие команды, как “Спартак”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо” и “Локомотив”, просто обязаны составить конкуренцию “Зениту”. Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам. Получится у них или нет — другой вопрос, но задачу такую должны ставить. “Зенит” правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», — заявил Семин в интервью Metaratings.ru.