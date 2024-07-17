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21:30 (мск), источник: Sport24

Юрий Семин назвал 5 главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Юрий Семин назвал 5 главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ | Источник: FONBET

Действующим чемпионом РПЛ является петербургский «Зенит», который выиграл титул шесть раз подряд.

«То, что только “Зенит” хорошо усилился, — это проблема других команд. Такие команды, как “Спартак”, ЦСКА, “Краснодар”, “Динамо” и “Локомотив”, просто обязаны составить конкуренцию “Зениту”. Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам. Получится у них или нет — другой вопрос, но задачу такую должны ставить. “Зенит” правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», — заявил Семин в интервью Metaratings.ru.

Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.

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