«Год назад в чемпионство в “Динамо” не верил никто, весной убедились — все реально»

В минувшем сезоне «Динамо» впервые за 38 лет реально претендовало на чемпионство — лидировало еще за тур до конца. Есть и другое достижение — бело-голубые весной набрали больше всех очков, хотя именно этот отрезок в последние годы чаще всего становился провальным. Под руководством Марцела Лички команда сделала большой шаг вперед, однако споткнулась в самый последний момент, финишировав лишь третьей.

На базе в Новогорске мы с главным тренером «Динамо» подвели итоги минувшего сезона и обсудили предстоящий.

Личка рассказал:

— что сказал футболистам после трех поражений подряд;

— терял ли контроль над раздевалкой;

— надо ли подстегивать Тюкавина, и в чем он прибавил;

— когда Скопинцев играет в два раза сильнее;

— были ли сомнения в продолжении работы в «Динамо»;

— кто из молодых поднял свои акции в контрольных матчах;

— сколько ждет новичков;

— и многое другое.

Помнить будут только чемпиона

— Зимой мы с вами говорили в Турции. Тогда никто не верил, что «Динамо» будет всерьез бороться за чемпионство — до лидера было 6 очков, а «Локомотив» и «Спартак» отставали всего на одно и два. Но вы отмечали, что думаете не о них, а о соперничестве с «Зенитом» и «Краснодаром». Это был психологический ход или видели силу «Динамо»?

— Я видел, что команда становилась сильнее. Был уверен, что можем удержать этот маленький разрыв между нами и «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком», что можем оказывать давление на «Краснодар». Честно скажу, «Зенит» для меня всегда немного в другой лиге. И сейчас вы видите, какие трансферы он делает на 100-летие клуба, какие у него возможности. При этом верно и другое: деньги не выходят на поле. С менее дорогими, но более дисциплинированными и хорошо подготовленными физически и тактически футболистами можно мечтать о больших целях. Поэтому я так и ответил зимой.

Понятно, что потом был тяжелый отрезок из трех поражений подряд — от «Ростова». «Спартака» и «Урала». Отставание от «Зенита» увеличилось до 9 очков. Тогда, конечно, было сложно рассчитывать на борьбу за золото. Я не был уверен, что питерцы проиграют трижды до конца турнира. Но видите, это футбол. Всякое может случиться. Всего пять туров — и мы уже на первой строчке. Моим желанием было поехать в Краснодар бороться за золото. Оно сбылось. Но вот сама мечта о чемпионстве, к сожалению, не исполнилась, нам не удалось закончить сезон на хорошей ноте.

— «Динамо» всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение?

— По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это «Зенит». Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас. На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но… Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: «Зенит» (Санкт-Петербург). И там не будет названия «Динамо».

«Так не борются за чемпионство!»

— Вы упомянули про три поражения подряд. Есть объяснение провалу?

— До этого в чемпионате мы обыграли «Локо» и «Ахмат», и на матч с «Ростовом» вышли уверенными, что так и продолжим, будем спокойно выигрывать. По-профессорски. Но встретили команду, которая оказалась более голодной до побед, более агрессивной, более настроенной на движение и борьбу. Дальше по встрече со «Спартаком» у меня нет никаких претензий по игре. Могли выиграть 2:0, 3:1, полностью владели ситуацией, ничего не позволяли сопернику. К сожалению, случились две индивидуальные ошибки вратаря, уступили 1:2.

Но вот затем наша реакция, конечно, должна была быть другой, нежели мы увидели в Екатеринбурге. Повторилась история с «Ростовом» — снова вышли с ощущением, что соперник будет обороняться, а мы его настойчиво раскатывать. «Урал» же в сложной ситуации, ему нужны очки, они были агрессивны и на 95-й минуте мы пропустили решающий гол — 1:2. Тогда казалось, что за 10 дней потеряли все шансы в РПЛ, всё, над чем работали 7−8 месяцев. Такое себе позволять нельзя.

Сначала я поругал футболистов за встречу с командой Карпина, где мы играли как профессоры и думали, что мы чемпионы мира. Такое я принимаю, случается плохой день, раз в три месяца ты можешь провалиться. Но не дважды за 10 дней! Это невозможно. И вот тогда я поговорил уже очень жестко: «Так не борются за чемпионство! Так только из тройки можно вылететь. “Спартак” сейчас играет лучше нас, “Локомотив” — тоже. ЦСКА — рядом. Если продолжим с таким настроем, то будем ниже них всех».

Игроки чуть-чуть подумали и сделали правильные выводы. Возможно, как раз поражения раскрепостили команду — она успокоилась. Дальше обыграли «Нижний», «Зенит», что придало уверенности в своих силах. Затем две сумасшедшие игры, где мы забили «Сочи» на 95-й минуте и «Балтике» на 99-й. Это уже был совсем другой характер. Да, могли и не забить, но шли до конца и были вознаграждены. А тут и ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге, и у нас появился этот шанс. Убедились — надо работать, биться, искать победу. Само ничего не придет. Через настрой, работу, уверенность в своих силах можно добиться многого.

— После трех поражений подряд одно издание написало, что вы потеряли контроль над раздевалкой из-за недоверия россиянам и преференций латиноамериканцам. Что вы почувствовали, когда это прочитали?

— Я от вас впервые об этом слышу.

— Неужели вам не пересылали новость знакомые?

— Нет. Я, честно говоря, вообще очень мало читаю. Только свои интервью, чтобы точно знать, как донесли мои слова — не обидел ли кого-то случайно, не сказал ли что-то плохое. А так каждый может иметь свое мнение. Журналистам сложно знать на 100 процентов, что происходит в раздевалке, ведь там только я и игроки. Конечно, кто-то что-то может вынести оттуда, хотя это и неправильно. Но я стараюсь концентрироваться на себе. У меня есть ошибки, надо их исправлять. Можно не угадать с составом, такое бывает. Но потерял раздевалку… Мне такое странно слышать.

Вообще считаю, что атмосферу в команде должны создавать сами игроки. Когда что-то не идет, надо уметь разговаривать между собой. Потому что когда вопросы начинает решать тренер, то это уже плохо. Когда я был игроком, то мы сами видели, если что-то не так. Говорили: «Тренер, дайте нам 5 минут». Он выходил — начинался ураган. Потом тренер возвращался, поправлял какие-то тактические вещи, и поехали. В этом тоже сила команды. Футболисты должны уметь принимать критику, сказать что-то сами партнерам. Я не буду стоять с плеткой над человеком, которому 30 лет.

20-летних надо иногда встряхивать

— А над 20-летним?

— Над 20-летним иногда нужно. Это еще ребенок, порой его надо чуть-чуть подтолкнуть, встряхнуть. У нас были опытные — Шуня, Смол, Диего Лаксальт, Парш, Бальбуэна. Такие ребята должны знать, когда надо успокоить ситуацию, а когда сказать три острых слова.

— Вы замечали, что российские футболисты недовольны, что предпочтение отдается легионерам?

— Я не разделяю людей по национальному признаку. А недовольные будут всегда в любой команде, поскольку на поле выходит 11 человек, а в составе — 25. Думаете, Бителло был доволен, когда не выходил с первых минут? Или Нгамале?

Смотрите, в России примерно шесть команд, претендующих на медали с одинаковыми основаниями: «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов». Плюс кто-то выстреливает, как пару лет назад «Сочи». «Зенит» не берем, я уже говорил, что он стоит особняком, и даже в неудачный сезон финиширует первым. И вот, чтобы попасть в топ-3, тебе надо из этих шести-семи команд обойти четыре-пять. Для этого надо, чтобы в команде было минимум 17−18 футболистов одного уровня.

Скажем, начинает матч Нгамале, вместо него выходит Бителло и делает игру еще лучше. Вот такой должен быть уровень конкуренции. Посмотрите на «Зенит». У него на скамейке: Караваев, Мантуан, Родригао, Мостовой, Педро, Сергеев. В любой другой команде играли бы с первых минут.

Резервисты должны давить на тех, кто выходит в стартовом составе, не давать им успокоиться, тогда будет прогресс. В этом плане в «Динамо» нам чуть-чуть сейчас тяжеловато — всего 15 игроков уровня борьбы за медали. Плюс молодежь. А уже скоро играем с «Факелом». Трое опытных ушли (Шунин, Паршивлюк, Смолов, — прим. «СЭ»), четыре игрока на Кубке Америки или отдыхают после него. Бальбуэна еще и на Олимпиаду поедет. Пока все сыграют, отдохнут, вернутся, наберут форму — у меня только под конец августа будет укомплектован состав. Но наша задача в имеющихся условиях выжимать максимум.

С другой стороны, это хороший шанс для ребят, у которых в минувшем сезоне не было игрового времени. Будет отличная возможность показать, что они заслуживают большего. Потому что, если они в таких условиях сниженной конкуренции ничего не покажут, то, я думаю, им лучше уйти. Нужна ротация двух-трех игроков перед каждым сезоном, свежая кровь. А то некоторые футболисты привыкают, что все нормально, даже если сидят в запасе, у них пропадает чувство голода. Попадают в зону комфорта и не хотят из нее выходить. Я хочу эту зону комфорта убрать.

— Вернемся к чемпионской гонке. Вы зимой говорили, что не понимаете, какое давление может испытывать тренер. Хотя бы весной его почувствовали, когда золото было рядом?

— Может быть, но это приятное давление. В Краснодар приехали три тысячи наших болельщиков, они страстно хотели победы. Я обычно за красивую игру, но тогда, скажу честно, главным был результат. Можно было сыграть плохо, но мы были бы чемпионами. Давление в футболе и в обычной жизни всегда будет. Человек работает на заводе, у него семья, надо платить за квартиру, за то, за это. Это тоже давление.

Или представьте, что вы работаете в «Реале» или «Манчестер Сити». Думаете, если проиграете «Кристал Пэлас», вам скажут: «Ничего страшного»? Нет. Ты не можешь проиграть «Кристал Пэлас». А в «ПСЖ» какое давление? «Почему поменяли Мбаппе? Луис Энрике идет на конфликт с Мбаппе, тот уходил с поля злым». Боже мой, какой конфликт — тренер просто поменял игрока. Или здесь в России у Сергея Семака 25 футболистов уровня сборной сидит в раздевалке. Не давление? А в «Манчестер Сити» пойди и скажи Бернарду Силве: «Ты сегодня не играешь». Он это примет один раз, а на второй что тебе скажет? «Эй, Пеп, ты сумасшедший. Почему я не играю?».

Поверьте, давление от болельщиков куда меньшее, чем-то, которое идет из раздевалки. Я же всегда стараюсь искать позитив, в том числе и в таких случаях. Еще больше концентрируюсь. Негативным быть очень просто. Проснулся, светит солнце — почему так жарко? Льет дождь — неужели нельзя было без него? Всегда недоволен, часто такое встречаю. Негативных людей я убираю из своей жизни, они мне не нужны. Лучше трое позитивных друзей, чем сотня негативных. А давление — это хорошо, оно мотивирует. В том числе и на него надо смотреть под позитивным углом.

Вратарь должен быть хозяином в штрафной

— Поражение от «Спартака» — один из самых сильных ударов в вашей карьере?

— Да. Это был очень ответственный матч. Нам требовалось быстро переключиться после поражения от «Ростова». Победа над принципиальным соперником, которая крайне важна и болельщикам, для этого подходила лучше всего. Плюс, понятно, турнирная ситуация. И у меня не осталось никаких претензий к команде, она сыграла хорошо. 85 минут прошли отлично. Но матч идет 90+, в оставшееся время случились две ошибки. Для «Спартака» в прошлом сезоне, кроме одной кубковой победы, мы были очень приятны. А для Соболева — особенно. В ближайший год нам надо развернуть эту ситуацию. Это старейшее дерби Москвы, которое имеет особое значение. А жеребьевка Кубка снова нам дала два дополнительных матча с красно-белыми.

— Как Лещук отреагировал на случившееся в матче со «Спартаком»?

— Что скажешь человеку в такой момент? Он сам знает, что, к сожалению, не помог команде. Сказал ему: «Сильный игрок быстро вернется в норму». Потом Шуня сыграл 6−7 матчей, а последние 3−4 игры — Игорь. Он провел их очень сконцентрировано, хорошо. Это была его реакция на случившееся. Чуть-чуть отдохнул, и ментально тоже. Показал, что матч со «Спартаком» уже в прошлом. Знаете, когда Тюкавин не забивает гол, то мы ничего не говорим. Или когда полузащитник допускает грубую ошибку. А промахи вратаря и центрального защитника всегда на виду, потому что сразу следует гол. Это немного несправедливо.

— Шунин дал повод поменять его на Лещука?

— Тренер вратарей разбирает каждый матч. Была встреча в Оренбурге, когда я, честно скажу, был зол. Потому что штрафная площадь — это зона ответственности голкипера. После кроссов я жду помощи от вратаря. Но сам никогда не играл на этой позиции, могу не знать каких-то тонкостей. Поэтому мне важно мнение тренера по вратарям. Может, он мне скажет: «Марцел, в данной ситуации невозможно было сыграть на выходе». Или наоборот: «Да, я понимаю твою реакцию».

Всегда говорю голкиперам: «В штрафной площади вы должны быть хозяевами. Вы можете играть руками, действовать корпусом». Я не хочу сказать о Шуне негативные вещи. Он помогал команде, выручал, как в том же матче с «Зенитом». Но мы учитывали целый комплекс факторов и принимали решение перед каждой встречей.

Между Шуниным и Лещуком была хорошая конкуренция, очень равная. В начале сезона играл Антон и уступил место в воротах не из-за ошибок, а по причине травмы. Поэтому в конце 2023 года я даже разделил последние две игры между двумя вратарями. Потому что оба были достойны сыграть. Шунин более ответственный, иногда даже чересчур, и это его чуть сковывает. Лещук более спокойный. У обоих свои плюсы и минусы.

Мне бы хотелось подтянуть уровень агрессии в команде

— У «Динамо» не было чемпионского матча с 1986 года. Ваши главные воспоминания об этой игре?

— Когда мы приехали в краснодарскую гостиницу, Макаров и другие ребята припомнили мне наш разговор на старте сезона. Это было в том же самом отеле после кубковой встречи с «Краснодаром» — 1:1. После игры я пригласил команду в зал для теории, купил на всех пиво. Спросил: «Вы верите, что мы можем выиграть чемпионство? Кто верит — поднимайте руки». Подняли только я и мой брат Марио. Остальные смотрели на меня так, словно я шучу.

— В других командах вы пробовали задавать такой вопрос?

— Нет, это был экспромт. Просто надо понимать, что чемпионат — это длинный и сложный турнир, в котором все может быстро развернуться. Поэтому всегда надо верить в свои силы. К 24-му туру мы были позади лидера на 9 очков и опасались за третью строчку, а через пять матчей уже вышли на первое место. Уважай свою работу, когда ты выигрываешь. А когда проигрываешь, старайся работать еще больше, чтобы исправиться. Да, я в краснодарском отеле в самом начале сезона говорил, что надо верить в чемпионство, повторял это зимой в том числе и в том интервью «СЭ». А перед последним туром уже футболисты мне заметили: «Марцел, помнишь, ты купил нам здесь пиво и спрашивал о золоте?» А я, честно скажу, уже и забыл тот эпизод.

— Чего не хватило для завоевания золота в последней игре?

— Одного гола (улыбается). Сейчас мы можем много философствовать… Дома с «Пари НН» вели уверенно 1:0, в самой концовке умудрились пропустить контратаку. С «Уралом» на 95-й минуте. В Сочи и в Самаре вели 3:1, но в итоге ничьи. Не обязательно все сводить к последнему матчу, мы вполне могли решать все раньше, не допускай такие легкие потери очков. Когда ведешь 3:1, то можно не идти за пятым и шестым голом, а просто удержать победу.

Что касается встречи в Краснодаре… Да, в середине поля соперник был лучше и агрессивнее. Но у него было ноль шансов. Один момент — там офсайд. Плюс этот пропущенный гол. Всё, других возможностей мы им не дали, если не считать самую концовку, когда «Динамо» уже пошло ва-банк. Кордоба — один из лучших нападающих в России, я его уважаю. И он здорово играл, но Роби и Фаби (Фернандес и Бальбуэна) сделали отличную работу — не дали ему развернуться. За исключением того самого единственного момента. А у нас? В первом тайме Карраскаль не забил при выходе один на один. Две штанги. Бителло бил — защитник вынес с линии. У нас было четыре голевых ситуации.

— Вам хватило агрессии и настроя ваших футболистов в чемпионском матче?

— Я не могу сказать, что ребята не хотели. Все показали максимум в этой игре на данный момент. У нас было четыре момента. Но отчасти соглашусь, мне бы хотелось немного поднять уровень агрессии в игре нашей команды. Стараюсь над этим работать. Как и над нашей защитой, потому что мы пропустили 39 голов. Если ты хочешь бороться за чемпионство, то надо снижать показатель до 25−30. 39 — слишком много. К сожалению, подготовка идет без Маричаля и Бальбуэны, они на Кубке Америки.

Я рад, что после тяжелой травмы добавился Майсторович. Зимой в Турции мы еще не могли его наигрывать, весной внедрять в состав было проблематично. Для Милана сейчас будет хорошая возможность получить игровую практику в чемпионате. В наличии только Фернандес (разговор произошел до матча со «Спартаком», в котором парагваец получил травму, — прим. «СЭ»), Майсторович и Лепский. В защите в начале сезона, может быть, нам будет тяжело, но, повторюсь, на все надо смотреть позитивно. Каждый маленький минус разворачивать в плюс.

Если бы ушел из «Динамо», то взял бы паузу на три месяца

— Сразу после проигранного чемпионского матча в вашем комментарии проскальзывали нотки того, что допускаете возможность расставания с клубом. Это были послематчевые эмоции?

— У меня был контракт на год, он автоматически продлевался из-за выполнения задачи. С другой стороны, председатель совета директоров Дмитрий Гафин в теории мог прийти и сказать: «Марцел, спасибо за работу. Мы хотим поменять тренера».

— Были ощущения, что сомнения идут именно с вашей стороны.

— Понятно, в первый момент любой на моем месте был бы крайне разочарован, потому что мы были очень-очень близки к золоту. Кроме того, знаете, я живу в России четыре года. Начинаю чувствовать, что дети растут, и их не хватает в моей жизни. Была бы другая ситуация с логистикой, они были бы здесь чаще. И если бы мне пришлось уйти из «Динамо», я бы точно летом не возглавил ни один клуб. Три месяца провел бы с семьей, только потом мог бы рассматривать предложения. При этом я очень люблю свою работу. Я привилегированный человек. Сколько процентов людей на планете могут делать работу, которую очень сильно любят, при получая за это хорошие деньги? Это привилегия, которую надо уважать. Клуб сказал: «Продолжаем», мы пожали руки.

— Отпуск с семьей немного скрасил тяжесть разлуки?

— Да. Но на море, например, с семьей съездить опять не вышло. У сына еще шел чемпионат, дочка ходит на балет. Сезон у сына закончился 15 июня, а 18-го я уже улетал в Москву перед началом сборов. Мой сын Себи неделю отдохнул, а потом приехал ко мне на 10 дней.

У нас был недокомплект — начинали 12−14 человек из-за отъездов в сборные. У второй команды продолжается сезон, оттуда тоже не трогал многих, у них свой микроцикл. Первый раз их забрал, когда мы играли товарищеский матч с «Ахматом». Для молодежи было чуть-чуть тяжело, потому что на следующей день по расписанию встреча во второй лиге. У нас сыграли 45 минут, потом поехали шесть часов на автобусе на выезд. Но ничего — выиграли 2:0.

Так что сына привлекал к тренировкам с основой, когда это было удобно. А большей частью он работал с теми, кто вернулся из-за сборных позже, занимался отдельно от команды — Тюкавин, Нгамале. Для сына это отличная школа — поработал на высоком уровне на отличной базе, где все условия для тренировок и восстановления. Себи играет за «Богемианс» — это третий клуб Чехии, за команду U-19. Там, конечно, нет таких условий. Там просто пашешь. И иногда это даже для молодежи хорошо — они голодны, чтобы получить нечто большее в своей жизни.

— Сын уровень «Динамо» не потянет?

— Он еще молодой, 18 лет. Как Витя Окишор — им надо набирать массу, чтобы чувствовать себя увереннее в борьбе. Назаренко и Лепскому тоже 18−19, но они помощнее. А Вите и Себи надо добавлять. У сына рост 184 см, вес — 73 кг. Надо еще четыре килограмма мышечной массы. Но работал он неплохо, а рядом с такими футболистами, как Тюкавин или Лаксальт, увидел, к чему надо стремиться.

В начале сезоне Тюкавин никогда не пробегал больше 10 километров, в конце — всегда больше

— Зимой вы говорили про проблемы в менталитете у «Динамо», что команда на старте сезона сдавалась, пропустив гол. В этом плане добились прогресса?

— Да, в этом компоненте мы стали заметно сильнее. Концовка сезона у нас перед глазами. После трех поражений в раздевалке был ураган, но затем команда выдала серию из шести побед. Без проявления характера этого не добьешься. Тем более, на финише сезона, когда давление возрастает. «Зенит» проиграл раз, два, тебе обязательно надо выигрывать — и мы делали это. В том числе в сумасшедших концовках, когда вырывали победы у «Сочи» и «Балтики». Думаю, в приобретении менталитета победителей команда в целом и футболисты индивидуально сделали шаг вперед. Если в начале сезона, когда я спросил о чемпионстве, на меня смотрели как на психопата, то в конце сами видели, насколько все было рядом. Надеюсь, это нам поможет в дальнейшем.

— Лучшим игроком чемпионата признан Тюкавин. Он рос по ходу чемпионата?

— Да, Тюка начинал в «Динамо» резервистом, прошлый сезон тоже выходил на замены, а в этом был крайне полезен команде. 15 забил, 10 отдал, 25 очков по системе «гол плюс пас» — это очень солидно. И он будет еще расти. Разве что осенью был неудачный отрезок — 3−4 матча. В игре с «Локомотивом» я посадил Тюку на лавку, играл Федя. Это помогло — Костя вернулся в состав и начал стабильно забивать, больше сомнений в его месте на поле уже не возникало.

— Вы говорили, что ветеранов подталкивать нельзя, а 20-летних иногда надо. Тюкавина подталкивали?

— Да, его тоже. Молодые же все думают, что когда ты провел 2−3 матча, то уже все хорошо и ты будешь играть всегда. Порой теряют концентрацию, недорабатывают на тренировках. Так же и с Тюкавиным было. А я хочу, чтобы нападающие бегали и после потери мяча. Без мяча даже в два раза больше, прессинговали. Нельзя 10 минут подвигаться, а потом 15 минут отдыхать. В этом направлении Тюкавин заметно прибавил в течение сезона. В первые пару месяцев он никогда не пробегал десяти километров за матч. Если взять последние пару месяцев — во всех встречах больше 10. Но и не только в этом компоненте стал лучше. У него и интенсивность на спринтах возросла. В общем, физически заметно прибавил, что сказалось на игре.

— Если Тюкавин прибавлял по ходу сезона, то Бителло весеннюю часть провел менее ярко, чем осеннюю, и даже не всегда попадал в стартовый состав. Почему?

— Это конкуренция. У меня не всегда играли и Нгамале, и Бителло, потому что там могут действовать Карраскаль или Гладышев. Бителло начал весну хорошо, но потом я начал замечать в его движениях усталость. В апреле было много матчей, ноги стали чуть-чуть «садиться». Я оставил его в запасе против «Зенита», «Балтики» и в последнем туре с «Краснодаром». При этом я знаю, что когда Бителло, Нгамале, Макаров выходят со скамейки, то они всегда могут усилить игру.

Скажем, Краснодар. Там слева вышел Муми (Нгамале), у него было определенное задание, он посильнее при обороне. А Бителло я хотел использовать в последние 30 минут — он может поменять игру, добавить остроты, особенно на свежих ногах. В атаке был приличный выбор: на четыре места претендовали восемь футболистов — Бителло, Карраскаль, Нгамале, Гладышев, Макаров, Грулев, Смолов, Тюкавин. Это та конкуренция, которую я хочу видеть.

Сейчас до зимней паузы 18 матчей в чемпионате и шесть — в Кубке. Плюс если ты закончишь на 1−2 месте в группе в Кубке, то по новой формуле осенью ждет еще две игры. Итого — 26 матчей. Понятно, что пройти их одними и теми же футболистами малореально — будет спад, усталость. Если же возвращаться к вопросу, то я очень доволен характером Бителло, тем, как он работает на тренировках. И как футболист он мне очень нравится.

— Нет такого, что он снизил к себе требования?

— Ничуть. Наоборот, когда не попадал в состав, то пахал еще больше. К Бителло в этом плане вообще нет вопросов.

Шунин — большая персона в истории «Динамо», но пришло время обновлять кровь

— За счет чего «Динамо» будет сильнее в предстоящем сезоне?

— За счет опыта последних двух месяцев. В том числе и встречи в Краснодаре, пусть мы и не добились в ней столь ожидаемого результата и большого успеха. Но это должно сделать нас сильнее в будущем. Фантастическая атмосфера, 30 тысяч на трибуне, золото на кону… Ментально это должно закалять, в следующий раз футболисты в решающий момент уже будут более подготовленными, знать, что их ждет и как с этим правильно обходиться.

— Команду покинули три ветерана — Шунин, Паршивлюк и Смолов. Кого вам будет особенно не хватать?

— Не могу выделить кого-то одного, все были важны в раздевалке. Паршивлюк вошел в тренерский штаб. Федя Смолов продолжит карьеру в «Краснодаре». Антон в «Динамо» с раннего детства, 17 лет защищал ворота главной команды. Это большая персона в истории клуба. Понятно, с такими игроками всегда тяжело прощаться, но пришло время обновлять кровь. Даже таким заслуженным ветеранам, как Серхио Рамос, когда-то говорят: «Спасибо». Такова футбольная жизнь. Я думаю, у Паршивлюка было еще желание поиграть год. И предложение имелось. Но он подумал и выбрал наш вариант с тренерским штабом. Феде предлагали контракт в «Динамо», но он ушел в «Краснодар». У Антона есть предложение от клуба по работе с вратарями. Это правильно, что дали такой вариант. В футболе большая редкость, чтобы игрок всю карьеру провел в одной команде. Мальдини, Тотти… Даже Рауль не всю жизнь провел в «Реале» — ушел в «Шальке».

— Тренерский штаб пополнили Паршивлюк, а также тренер по физподготовке, с которым вы работали в «Оренбурге», — испанец Армиче Вега Рамос. Не возникнет перебора?

— Всего нас десять. В европейских клубах в тренерских штабах по 18 человек работает. И в «Зените» тоже чуть-чуть побольше, чем у нас. Работы хватит всем, каждый знает свою зону ответственности. Мы — одна группа, одна команда, которая вместе обсуждает все вопросы и готовит план тренировок. За защитников отвечают Сергей Паршивлюк и Адесойе Ойеволе, они лучше знают эту специфику, тактические особенности. С полузащитниками и нападающими — я, мой брат Марио и Ролан Гусев.

Лунев — спокойный, как Лещук, не боится прессинга

— У «Динамо» пока только один новичок — голкипер Лунев. Он будет играть в первом туре?

— У нас три вратаря, которые соревнуются между собой — Лунев, Лещук и Кудравец. Понятно, что Лунев — голкипер с большим опытом. Играл в «Зените», «Байере», сборной России. Он отлично работает ногами, это то, что я требую от вратарей. Он спокойный, как и Лещук, не боится прессинга. Я прошу голкиперов начинать атаки коротким пасом. Они знают, 1−2 ошибки за сезон при этом могут быть — это футбол, у всех бывает, мы немного рискуем ради сохранения мяча. Но не должно быть больше двух ошибок.

Игорь на сборе пропустил один матч из-за болезни, в котором как раз должен был сыграть. Перед встречей с «Факелом» в первом туре я обсужу ситуацию с тренером вратарей Димой Изотовым и приму решение. Как я говорил выше: у нас до зимы очень много матчей. Наверняка будет ротация и на вратарской позиции, все должны быть готовы сыграть в любой момент.

— Бальбуэна, Маричаль, Чавес и Карраскаль пропустили сборы из-за Кубка Америки. Большая проблема?

— Понятно, что я рад за них. Играть против Бразилии, Аргентины, выступать в финале чемпионата континента — это большой опыт. Там сумасшедшие болельщики, 70 тысяч человек на стадионе. Атмосфера! Бальбуэна прошел многое, Чавес играл на чемпионате мира, а вот для Карраскаля и Маричаля это что-то новое. Отлично, что они участвуют в этом турнире. Но при этом я знаю, что точно не смогу на них рассчитывать в первых 4−5 играх чемпионата. Такова ситуация, надо ее принять. Если искать оправдания, то это первый шаг к поражению. На все надо смотреть позитивно. В конце августа команда будет в полном составе и вместе пойдет дальше.

— Бальбуэну легко отпустили на Олимпиаду?

— Понятно, что мы теряем капитана и сильного центрального защитника. Но Олимпиада — большой турнир. Она бывает раз в четыре года. Ты можешь попасть на нее раз в жизни. Фабиан пришел с просьбой, я ответил согласием и добавил, что надо договариваться с клубом, потому что он платит зарплату. В итоге пошли ему навстречу. Так поступило не только «Динамо» — многие клубы отпустили своих игроков на Олимпийские игры.

— Правда, что вас когда-то не отпустили на Олимпиаду?

— Да, когда я был молодой. В том возрасте относишься к таким вещам спокойнее. Сейчас чуть-чуть жалею об этом. Это была сиднейская Олимпиада-2000.

— Кто вместо Фабиана будет капитаном в первых турах?

— Фомин.

«Забывайте детский футбол!»

— Я ошибусь, если скажу, что по контрольным матчам из молодых свои акции подняли в первую очередь Майсторович и Гладышев?

— Очень короткий ответ: согласен на сто процентов.

— Зимой вы говорили, что не рассматриваете вариант возвращения налево в оборону Лаксальта. Теперь используете его на этой позиции.

— Да, теперь это стало актуально. Отпала опция с Паршивлюком, нет Маричаля. Фактически у Скопинцева нет другой альтернативы, кроме Лаксальта. Разве что смещать туда центрального защитника Лепского. А Скопинцеву обязательно нужен конкурент. Когда он в зоне комфорта, его качества падают. Когда чувствует давление — играет в два раза лучше. Что у Диего хорошо, так это футбольный интеллект. И позиция знакомая: действовал на ней в Италии, в сборной. Мне понравилось, как он сыграл слева в контрольных матчах. Хорошо, правильно.

Понятно, что Скопинцев хорош при атакующих действиях. Но когда там выходил Паршивлюк, то было больше дисциплины и баланса. Показательна статистика при Сергее за два года, когда он играл не на своей привычной позиции справа, а слева и в центре: 13 игр — 9 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Это значит, что мы хотим играть активно, атаковать, но защитник в первую очередь должен думать об обороне, а потом уже об атаке. У Скопинцева много желания, он старается, бегает и вперед, и назад. Но порой стоит понимать, когда игру лучше немного успокоить, посмотреть, что за спиной, найти баланс.

— В контрольных матчах вы много игрового времени давали 17-летнему Окишору. Он действительно большой талант, как говорят?

— Я думаю, Витя может быть очень хорошим игроком и выйти на тот же уровень, как Захарян и Тюкавин. Но пока он молодой, ему еще нужно два года. Окишор умеет играть с мячом, это положительный аспект. Однако есть много другого, в чем ему надо прибавлять — в мышечной массе, агрессии, игре без мяча, дисциплине в защите.

Только футболисты уровня Месси и Хави проводят с мячом 3−4 минуты, остальные меньше. 87−88 минут в матче ты без него, в это время очень важно правильно действовать. На уровне дубля ты можешь быть хорош, забивать голы, быть лидером. Основа — другое. Сейчас любой контакт — Витя падает и смотрит на судью. Это детский футбол. Там падаешь — арбитр сразу свистит.

Контрольный матч с «Ахматом» — хороший пример. В нем на поле вышли восемь игроков из «Динамо-2?. Это была катастрофа! (Динамо» уступило — 0:3, — прим. К. А.) В раздевалке сказал: «Забывайте детский футбол! Если вы хотите играть на хорошем уровне, ваша цель — Премьер-лига, пора менять мышление».

Все начинается с тренировок. Очень редко появляются футболисты, которые хороши уже из-за своего таланта. Как Месси. Очень редко — один из тысячи. Остальным надо пахать. Виктор достаточно талантливый игрок, у него есть определенные умения, но нужны время и работа. Если Захарян уже в 17 играл в стартовом составе, то Окишор к этому не готов. У каждого свой срок созревания. Надеюсь, в лице Вити мы получим еще одного выпускника академии высокого уровня.

— Пока ему рано мечтать даже о выходах на замену в основе?

— Почему же? Посмотрим в кубковых играх. Это вообще идеально для молодых игроков. Может, будем выигрывать 2:0, и вот 20 минут в конце для тебя. Иди и бейся.

Пришло бы четыре новых игрока, я был бы очень рад

— Вы говорите о короткой скамейке, при этом новичок пока только один. У вас большие расхождения во взглядах по трансферам с руководством?

— Понятно, у меня есть свои пожелания. Клуб показывает мне игроков, которых есть возможность забрать, мы обсуждаем, ищем. Работа идет, но не всегда на трансферном рынке все происходит легко и быстро.

— Сколько хотели бы видеть еще новичков?

— Трех-четырех. Потому что Шунин, Паршивлюк и Смолов ушли. Пришло бы четыре новых игрока, я был бы очень рад. Посмотрим, как все получится.

— Последний вопрос о задаче на сезон. Она озвучена — место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?

— Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников. Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место. «Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют.

Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 — это крайне высокая цель. Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников. Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте.