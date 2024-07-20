В «Зените» рассказали, почему Клаудиньо пропустит матч с «Крыльями Советов»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие полузащитника Клаудиньо в Самаре.
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие полузащитника Клаудиньо в Самаре.
Бразилец на фоне слухов о возможном переходе во «Фламенго» не попал в заявку петербургской команды на матч стартового тура РПЛ сезона 2024/25 c «Крыльями Советов».
«У Клаудиньо микротравма, поберегли», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнется в 17:30 по московскому времени.