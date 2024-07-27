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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом».

Рубин
Зенит
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

Команды опубликовали стартовые составы.

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Оба клуба успешно стартовали в новом сезоне чемпионата России по футболу. Петербургский коллектив в гостях обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:0, а казанцы на выезде одержали победу над «Пари НН» (4:2).

«Зенит» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте. «Рубин» финишировал в турнирной таблице восьмым.

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