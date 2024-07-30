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23:31 (мск), источник: Sport24

Карпин: На матч с «Зенитом» плана нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

Ростов
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Карпин: «На матч с “Зенитом” плана нет» | Источник: ФК «Ростов»

— Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

— Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

— Сейчас он лучший игрок в составе. Может есть какой-то определенный план?

— И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

— То есть план есть?

— Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.

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