Карпин: «На матч с “Зенитом” плана нет» | Источник: ФК «Ростов»

— Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

— Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

— Сейчас он лучший игрок в составе. Может есть какой-то определенный план?

— И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

— То есть план есть?

— Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.