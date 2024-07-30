Карпин: На матч с «Зенитом» плана нет
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.
Ростов
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.
— Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?
— Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.
— Сейчас он лучший игрок в составе. Может есть какой-то определенный план?
— И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.
— То есть план есть?
— Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.