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13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: «Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» больше не собирается продавать бразильских футболистов Вендела и Клаудиньо, благодаря чему отпала необходимость в покупке сербского футболиста «Торино» Ивана Илича, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: «Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Зенит» отпустит Вендела только в случае поступления предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома, который был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики “Зенита” всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола. Переговоры с “Фламенго” о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с “Галатасараем”, который очень хотел приобрести Вендела, по сути завершены. Отпала и необходимость в приобретении у “Торино” Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», — сообщил источник.

«Зенит» одержал три победы в трех стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) с общим счетом 13:0, а также обыграл воронежский «Факел» в Кубке России со счетом 3:0 и «Краснодар» в Суперкубке России со счетом 4:2. Вендел в пяти матчах отдал восемь голевых передач.

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