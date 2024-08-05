Источник: «Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича

Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Зенит» отпустит Вендела только в случае поступления предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома, который был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики “Зенита” всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола. Переговоры с “Фламенго” о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с “Галатасараем”, который очень хотел приобрести Вендела, по сути завершены. Отпала и необходимость в приобретении у “Торино” Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», — сообщил источник.