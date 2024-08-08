Андрей Аршавин рассказал, нужен ли Александр Соболев «Зениту»

— Во-первых, это у главного тренера надо спросить, нужен или нет. Но, с другой стороны, если мы вернёмся в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы и где читалось, что нужен человек, который может продавить, — у «Зенита» сейчас такого нападающего нет, — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».