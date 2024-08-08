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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Аршавин рассказал, нужен ли Александр Соболев «Зениту»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил возможный переход Александра Соболева в «Зенит».

Зенит
Спартак
Андрей Аршавин рассказал, нужен ли Александр Соболев «Зениту» | Источник: Чемпионат.com

— Такому «Зениту» вообще нужен Соболев?

 — Во-первых, это у главного тренера надо спросить, нужен или нет. Но, с другой стороны, если мы вернёмся в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы и где читалось, что нужен человек, который может продавить, — у «Зенита» сейчас такого нападающего нет, — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В июле Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». В СМИ при этом появлялась информация о его возможном трансфере в петербургский клуб.

Напомним, Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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