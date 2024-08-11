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12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нгамале рассказал об оскорблениях после пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё рассказал об оскорблениях в свой адрес после нереализованного пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Нгамале рассказал об оскорблениях после пенальти в матче РПЛ с «Зенитом» | Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Динамо» проиграло на выезде «Зениту» (0:1) в матче четвертого тура РПЛ. Удар Нгамалё с 11-метровой отметки на 86-й минуте отразил Евгений Латышонок.

«Сегодня тобой гордятся, а на следующий день оскорбляют со всех сторон. Это был не наш день, не мой день. Но мы держим голову высоко поднятой и возвращаемся к работе», — написал Нгамалё в сториз в Instagram*.

«Таков футбол. На поле я взял на себя ответственность пробить пенальти и не реализовал удар. К сожалению, так иногда случается. В следующих матчах мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки», — сказал игрок, слова которого приводит Telegram-канал «Динамо».

В следующем туре «бело-голубые» 17 августа примут самарские «Крылья Советов».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
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