Нгамале рассказал об оскорблениях после пенальти в матче РПЛ с «Зенитом» | Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Динамо» проиграло на выезде «Зениту» (0:1) в матче четвертого тура РПЛ. Удар Нгамалё с 11-метровой отметки на 86-й минуте отразил Евгений Латышонок.

«Сегодня тобой гордятся, а на следующий день оскорбляют со всех сторон. Это был не наш день, не мой день. Но мы держим голову высоко поднятой и возвращаемся к работе», — написал Нгамалё в сториз в Instagram*.

«Таков футбол. На поле я взял на себя ответственность пробить пенальти и не реализовал удар. К сожалению, так иногда случается. В следующих матчах мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки», — сказал игрок, слова которого приводит Telegram-канал «Динамо».

В следующем туре «бело-голубые» 17 августа примут самарские «Крылья Советов».