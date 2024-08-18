Футболист «Зенита» Глушенков перенесет операцию после перелома руки

Глушенков был заменен по ходу первого тайма матча пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (1:1).
«По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно. “Зенит” желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении «Зенита».
На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ с семью голами. Игрок перешел в «Зенит» перед началом текущего сезона из московского «Локомотива».