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Футболист «Зенита» Глушенков перенесет операцию после перелома руки

ХИМКИ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением, игроку предстоит перенести операцию. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

Глушенков был заменен по ходу первого тайма матча пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (1:1).

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно. “Зенит” желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении «Зенита».

На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ с семью голами. Игрок перешел в «Зенит» перед началом текущего сезона из московского «Локомотива».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 4238 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Сергей Семак
Голы
Химки
Эдгардо Фаринья
(Лукас Вера)
55′
Зенит
Андрей Мостовой
88′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
86′
23
Захар Волков
11
Резиуан Мирзов
66′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
66′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
70′
78′
5
Данил Степанов
91
Антон Заболотный
39′
86′
88
Денис Глушаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
82
Сергей Волков
77′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
24′
4
Юрий Горшков
24
Педро
77′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
58′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
58′
9
Виктор Гимарайнс Артур
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
9
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти