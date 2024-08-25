«Спартак» был лучше «Зенита». Почему не удалось реализовать преимущество

Это уже четвертый матч «Зенита» и «Спартака» в этом году. Три из них прошли в Санкт-Петербурге, и во всех трех зафиксировали нули на табло. Но если предыдущие ничейные встречи проходили под диктовку чемпиона, то в этот раз красно-белым удалось сохранять игровое преимущество на протяжении почти всего матча. «Спартак» наиграл на 1,98 ожидаемых гола (у петербуржцев — 0,57 xG), это почти столько же, сколько за три последние игры против чемпиона. Разберемся, как так вышло.