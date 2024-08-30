Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола за неподобающее поведение

«Все члены комитеты посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ, — сказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов. — За унижение чести и достоинства с использованием ненормотивной лексики в интервью Андреев был оштрафован, также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права. Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание, он принес извинения и признал недопустимость свои действий. Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола».