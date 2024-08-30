Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на год от футбола за неподобающее поведение

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от футбольной деятельности на год спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Андреев отстранен еще на два года условно и наказан штрафом в размере 300 тыс. рублей. Наказание отсчитывается с даты вынесения решения. Андреев наказан по итогам матча пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который прошел 17 августа в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
«Все члены комитеты посчитали, что такое поведение и слова могут послужить негативным примером для других руководителей клубов, особенно на нижнем уровне, где не так сильно внимание СМИ, — сказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов. — За унижение чести и достоинства с использованием ненормотивной лексики в интервью Андреев был оштрафован, также он выходил к полю во время матча, чтобы выразить свое недовольство решениями арбитра, хотя не имел на это права. Более того, после матча он проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады. Андреев сегодня приехал на заседание, он принес извинения и признал недопустимость свои действий. Надеюсь, что это решение покажет всей футбольной общественности недопустимость подобного поведения и его негативные последствия для имиджа нашего футбола».
Андреев был назначен спортивным директором «Оренбурга» в июле 2019 года. Он выступал на позиции защитника в составе оренбургского клуба с 2011 по 2019 год.