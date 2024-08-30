Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболев рассказал, почему ушел из «Спартака»

Соболев заявил, что думал о карьере в «Спартаке», но решил идти дальше.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новичок петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что обсуждал возможное продолжение карьеры в «Спартаке», однако принял решение о переходе в петербургский футбольный клуб.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака». Соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год. Соболев посетил презентацию хоккейного клуба СКА, на которой ему преподнесли джерси с 7-м номером, а затем вручили футбольную майку «Зенита».

«Я принял решение уйти из “Спартака”. Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в “Спартаке”, но я выбрал идти дальше. Благодарен “Спартаку” за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, он перешел в московский клуб из самарских «Крыльев Советов». Всего за «красно-белых» форвард провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» Соболев становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, завоевал Кубок страны (2022).