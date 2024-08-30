Соболев рассказал, почему ушел из «Спартака»

«Я принял решение уйти из “Спартака”. Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в “Спартаке”, но я выбрал идти дальше. Благодарен “Спартаку” за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» — написал футболист в своем Telegram-канале.