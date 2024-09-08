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Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с «Кайратом»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Нападающий Александр Соболев вошел в стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с казахстанским «Кайратом», сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» 30 августа объявил о переходе Соболева из московского «Спартака». Соглашение с форвардом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год. Соболев впервые выйдет на поле в составе «Зенита».

Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (вратарь), Нино, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Анатолий Тимощук, Вендел, Александр Ерохин, Артур, Густаво Мантуан, Педро, Александр Соболев.

Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» и является бывшим игроком петербуржцев. В стартовый состав «Кайрата» вошел бывший футболист «Зенита», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин.