Дзагоев забил гол-шедевр «Зениту»! И нет, это не новость из 2012-го

Легенды отбегали два тайма по 40 минут. В самом начале Смольников стремился один на один с Габуловым, столкнулся с Щенниковым и просил пенальти. Напрасно. На 10-й минуте из удобной позиции дали пробить Семшову — его удар получился слишком слабым. Выше ворот выстреливали Дзагоев и Тошич. Ещё по старой привычке красиво финтил Жирков. «Почему он играет не за нас? Это провал на трансферном рынке», — с иронией отмечал Аршавин про Юрия в армейской форме.