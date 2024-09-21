Матчами с участием «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА стартует девятый тур РПЛ

По его словам, главной задачей для «Акрона» является сохранение прописки в РПЛ. Тольяттинский клуб, основанный в 2018 году, впервые играет в высшем дивизионе чемпионата России. «Задача номер один, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ, — сказал Дзюба журналистам после дебютного матча. — Потому что команда молодая, только вышла в РПЛ. Это будет большая честь остаться, мы все для этого сделаем. Если мне удастся забивать и отдавать, это будет прекрасно. В любой команде, если хороший коллектив, рождаются лидеры, будем забивать и отдавать. Главное, чтобы команда играла правильно и хорошо. Я не буду ходить довольным, если забью, а мы будем проигрывать. Мне нужны победы, при хороших результатах будет хороший климат в команде, это очень важно».