Матчами с участием «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА стартует девятый тур РПЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя играми. В этот день свои матчи проведут лидер таблицы петербургский «Зенит» и занимающий второе место «Краснодар».
В первом матче дня «Краснодар» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», встреча начнется в 14:00 мск. Краснодарская команда набрала 18 очков в 8 матчах и отстает от «Зенита» на два очка. Также 18 очков на счету идущего третьим московского «Локомотива». «Акрон» с 8 очками располагается на 11-й позиции.
На неделе «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем сезоне, если не учитывать матч за Олимпбет — Суперкубок России против «Зенита» (2:4). Краснодарская команда на выезде уступила ЦСКА в игре четвертого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (0:2). «Акрон» обыграл в Кубке России дома воронежский «Факел» (2:0), продлив серию без поражений до четырех игр. В сентябре состав «Акрона» пополнил 36-летний нападающий Артем Дзюба, который уже провел за команду два матча, отметившись результативной передачей.
По его словам, главной задачей для «Акрона» является сохранение прописки в РПЛ. Тольяттинский клуб, основанный в 2018 году, впервые играет в высшем дивизионе чемпионата России. «Задача номер один, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ, — сказал Дзюба журналистам после дебютного матча. — Потому что команда молодая, только вышла в РПЛ. Это будет большая честь остаться, мы все для этого сделаем. Если мне удастся забивать и отдавать, это будет прекрасно. В любой команде, если хороший коллектив, рождаются лидеры, будем забивать и отдавать. Главное, чтобы команда играла правильно и хорошо. Я не буду ходить довольным, если забью, а мы будем проигрывать. Мне нужны победы, при хороших результатах будет хороший климат в команде, это очень важно».
Также в субботу казанский «Рубин» на своем поле сыграет с ЦСКА, матч начнется в 19:00 мск. Армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Рубин» с 10 очками располагается на восьмой позиции. В прошлом сезоне команды в матчах чемпионата не смогли выявить победителя, обе встречи завершились вничью (2:2, 0:0). В последний раз ЦСКА обыграл «Рубин» на выезде 4 августа 2019 года, тогда встреча в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба.
Адаптация Соболева в «Зените»
Во втором матче дня лидер РПЛ «Зенит» дома сыграет с воронежским «Факелом», игра начнется в 16:30 мск. «Факел» с 5 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице. Воронежская команда подходит к матчу с серией из четырех матчей без побед (три поражения, одна ничья). В этом сезоне команды уже встречались в Кубке России, «Зенит» победил на своем поле со счетом 3:0. В прошлом сезоне петербургская команда одержала победу дома (2:0), встреча в Воронеже завершилась вничью со счетом 1:1.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой рассказал, что участие лучшего бомбардира сезона РПЛ Максима Глушенкова пока под вопросом. «К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и [Сергея] Волкова — длительный процесс. Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по [Юрию] Горшкову и Глушенкову, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — По Глушенкову мы ждем решения медицинского штаба — насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждем решения — готов ли он будет сыграть и если готов, то сколько».
Также он высказался об адаптации нападающего Александра Соболева, который перешел в «Зенит» из московского «Спартака». Футболист провел два официальных матча за петербургский клуб, отметившись результативной передачей в матче Кубка России против «Рубина» (2:0). Нападающий ассистировал Густаво Мантуану, который открыл счет в матче на 26-й минуте.
«Мне кажется, этот пас определил ход матча, он здорово разобрался. Думаю, что этот забитый мяч — на 90 процентов результат качества, которое мы ценим в Саше. У нас таких игроков не было, которые могут с соперником на спине развернуться и отдать шикарную передачу, — отметил Семак. — Он может и ассистировать, и забивать. Единственное, чего ему не хватает сейчас, — это игровой тонус, но в течение некоторого количества сыгранных минут он его нагонит. Он уже сейчас помогает нашей команде, его игрой мы полностью довольны».
Программа девятого тура РПЛ продолжится в воскресенье. В этот день состоятся матчи «Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) и «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Завершит тур встреча «Ахмат» — «Крылья Советов», которая пройдет 23 сентября.