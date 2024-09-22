В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча РПЛ с «Оренбургом»

Подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 8 матчах. «Оренбург» с тем же количеством очков располагается на 13-й позиции. Обе команды имеют продолжительные серии без побед, у «Оренбурга» она длится 11 матчей во всех турнирах (8 поражений, 3 ничьи), в последний раз команда обыграла на своем поле московский «Спартак» 21 июля (2:0). «Химки» не выигрывают 8 матчей подряд (6 поражений, 2 ничьи), в последний раз подмосковная команда на выезде оказалась сильнее казанского «Рубина» (3:2) 3 августа.