В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча РПЛ с «Оренбургом»

ХИМКИ /Московская обл./, 22 сентября. /ТАСС/. Низкая посещаемость матча между «Химками» и «Оренбургом» отчасти объясняется безвыигрышной серией подмосковной команды, а также временной и географической близостью главного матча 9-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — дерби с участием столичных «Спартака» и «Динамо». Такое мнение высказал ТАСС руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский.
Встреча «Химок» с «Оренбургом» стартовала в 14:15 мск. По подсчетам корреспондента ТАСС, с учетом болельщиков «Оренбурга» на матче в Химках присутствуют около 300 зрителей.
«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость, — сказал Дзичковский. — Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед».
«В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», — подчеркнул он.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 16:30 мск.
Подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 8 матчах. «Оренбург» с тем же количеством очков располагается на 13-й позиции. Обе команды имеют продолжительные серии без побед, у «Оренбурга» она длится 11 матчей во всех турнирах (8 поражений, 3 ничьи), в последний раз команда обыграла на своем поле московский «Спартак» 21 июля (2:0). «Химки» не выигрывают 8 матчей подряд (6 поражений, 2 ничьи), в последний раз подмосковная команда на выезде оказалась сильнее казанского «Рубина» (3:2) 3 августа.