«Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Сашу Илича

Илич был назначен главным тренером «Нижнего Новгорода» в мае. 46-летний специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.
«Илич отправлен в отставку, это решение совета директоров. Понимание, кто возглавит команду, есть, объявим об этом чуть позже», — сказал Мелик-Гусейнов.
«ФК “Пари Нижний Новгород” и Саша Илич расторгли контракт по соглашению сторон. ФК “Пари НН” благодарит Сашу за работу и желает ему успехов на тренерском пути.
Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК “Пари Нижний Новгород”. Мы не прощаемся, а говорим вам: “До свидания!”, — написано в телеграм-канале нижегородского клуба.
В субботу «Нижний Новгород» ушел от поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» (2:2), команду спас гол Зе Турбо в компенсированное время ко второму тайму. После 11 туров нижегородский клуб с 11 очками идет на 11-м месте в таблице.
Илич начал тренерскую карьеру в 2019 году. Он работал главным тренером юниорской сборной Сербии, помощником главного тренера в молодежной и национальной сборных Сербии. Также Илич возглавлял «Чукарички» (Сербия), ЦСКА (Болгария) и «Атромитос» (Греция).