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«Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Сашу Илича

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Саша Илич отправлен в отставку по решению совета директоров, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Источник: https://vk.com/fcparinn

Илич был назначен главным тренером «Нижнего Новгорода» в мае. 46-летний специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.

«Илич отправлен в отставку, это решение совета директоров. Понимание, кто возглавит команду, есть, объявим об этом чуть позже», — сказал Мелик-Гусейнов.

«ФК “Пари Нижний Новгород” и Саша Илич расторгли контракт по соглашению сторон. ФК “Пари НН” благодарит Сашу за работу и желает ему успехов на тренерском пути.

Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК “Пари Нижний Новгород”. Мы не прощаемся, а говорим вам: “До свидания!”, — написано в телеграм-канале нижегородского клуба.

В субботу «Нижний Новгород» ушел от поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» (2:2), команду спас гол Зе Турбо в компенсированное время ко второму тайму. После 11 туров нижегородский клуб с 11 очками идет на 11-м месте в таблице.

Илич начал тренерскую карьеру в 2019 году. Он работал главным тренером юниорской сборной Сербии, помощником главного тренера в молодежной и национальной сборных Сербии. Также Илич возглавлял «Чукарички» (Сербия), ЦСКА (Болгария) и «Атромитос» (Греция).

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь