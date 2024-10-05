«Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Сашу Илича

«ФК “Пари Нижний Новгород” и Саша Илич расторгли контракт по соглашению сторон. ФК “Пари НН” благодарит Сашу за работу и желает ему успехов на тренерском пути.



Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК “Пари Нижний Новгород”. Мы не прощаемся, а говорим вам: “До свидания!”, — написано в телеграм-канале нижегородского клуба.