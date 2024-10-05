«Зенит» победил «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ

«Оренбург» провел первый матч после отставки с поста главного тренера испанца Давида Деограсии, его обязанности в игре с «Зенитом» исполнял старший тренер Ильшат Айткулов. Оренбуржцы не могут выиграть 15 встреч подряд (4 ничьих, 11 поражений), в последний раз «Оренбург» одержал победу 21 июля в первом туре РПЛ с московским «Спартаком» (2:0).