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«Зенит» победил «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол с пенальти забил Густаво Мантуан (61-я минута).

«Оренбург» провел первый матч после отставки с поста главного тренера испанца Давида Деограсии, его обязанности в игре с «Зенитом» исполнял старший тренер Ильшат Айткулов. Оренбуржцы не могут выиграть 15 встреч подряд (4 ничьих, 11 поражений), в последний раз «Оренбург» одержал победу 21 июля в первом туре РПЛ с московским «Спартаком» (2:0).

«Зенит» набрал 26 очков в 11 матчах и поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 24 очка, проведут свои матчи позднее. «Оренбург» идет 14-м, имея в активе 7 очков после 11 встреч.

В следующем туре «Зенит» 18 октября в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном». «Оренбург» 20 октября дома примет самарские «Крылья Советов».

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Ильшат Айткулов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
61′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
88′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
68′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
90′
15
Вячеслав Караваев
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
59′
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
72′
18
Александр Коваленко
68′
11
Степан Оганесян
74′
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
80
Джимми Марин
10
Саид Сахархизан
68′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
0
9
Фолы
15
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь