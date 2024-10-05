«Зенит» победил «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол с пенальти забил Густаво Мантуан (61-я минута).
«Оренбург» провел первый матч после отставки с поста главного тренера испанца Давида Деограсии, его обязанности в игре с «Зенитом» исполнял старший тренер Ильшат Айткулов. Оренбуржцы не могут выиграть 15 встреч подряд (4 ничьих, 11 поражений), в последний раз «Оренбург» одержал победу 21 июля в первом туре РПЛ с московским «Спартаком» (2:0).
«Зенит» набрал 26 очков в 11 матчах и поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 24 очка, проведут свои матчи позднее. «Оренбург» идет 14-м, имея в активе 7 очков после 11 встреч.
В следующем туре «Зенит» 18 октября в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном». «Оренбург» 20 октября дома примет самарские «Крылья Советов».