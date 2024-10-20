«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче под руководством Слишковича

«Оренбург» провел первый матч под руководством боснийца Владимира Слишковича, который возглавил команду 7 октября. С 2022 года Слишкович работал в московском «Спартаке»: сначала он был ассистентом в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля, а после его увольнения — исполняющим обязанности главного тренера. В данной должности он провел 10 матчей, после чего на его место был назначен серб Деян Станкович.