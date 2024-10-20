«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче под руководством Слишковича

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. «Оренбург» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хозяева проигрывали со счетом 0:2. В составе «Крыльев Советов» голы забили Иван Сергеев (11-я минута) и Кирилл Печенин (31). У «Оренбурга» дважды отличился Джимми Марин (72, 90+3). На 68-й минуте полузащитник самарцев Фернандо Костанца получил красную карточку.
Сергеев вернулся в «Крылья Советов» 5 сентября, с 2022 года нападающий выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны. До перехода в «Зенит» Сергеев с 2020 года выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.
«Оренбург» провел первый матч под руководством боснийца Владимира Слишковича, который возглавил команду 7 октября. С 2022 года Слишкович работал в московском «Спартаке»: сначала он был ассистентом в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля, а после его увольнения — исполняющим обязанности главного тренера. В данной должности он провел 10 матчей, после чего на его место был назначен серб Деян Станкович.
«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков. «Крылья Советов» занимают девятую позицию с 12 очками.
В следующем туре «Крылья Советов» 28 октября примут «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Крылья Советов» на своем поле встретятся с московским «Динамо», а «Оренбург» проведет домашнюю игру с подмосковными «Химками». «Крылья Советов» и «Оренбург» уже лишились шансов на выход в плей-офф.