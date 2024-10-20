Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче под руководством Слишковича

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: ФК "Оренбург"

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. «Оренбург» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева проигрывали со счетом 0:2. В составе «Крыльев Советов» голы забили Иван Сергеев (11-я минута) и Кирилл Печенин (31). У «Оренбурга» дважды отличился Джимми Марин (72, 90+3). На 68-й минуте полузащитник самарцев Фернандо Костанца получил красную карточку.

Сергеев вернулся в «Крылья Советов» 5 сентября, с 2022 года нападающий выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны. До перехода в «Зенит» Сергеев с 2020 года выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.

«Оренбург» провел первый матч под руководством боснийца Владимира Слишковича, который возглавил команду 7 октября. С 2022 года Слишкович работал в московском «Спартаке»: сначала он был ассистентом в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля, а после его увольнения — исполняющим обязанности главного тренера. В данной должности он провел 10 матчей, после чего на его место был назначен серб Деян Станкович.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала восемь очков. «Крылья Советов» занимают девятую позицию с 12 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» 28 октября примут «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Крылья Советов» на своем поле встретятся с московским «Динамо», а «Оренбург» проведет домашнюю игру с подмосковными «Химками». «Крылья Советов» и «Оренбург» уже лишились шансов на выход в плей-офф.

Оренбург
2:2
Первый тайм: 0:2
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
20.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Игорь Осинькин
Голы
Оренбург
Джимми Марин
72′
Матиас Дамиан Перес
90′
Крылья Советов
Иван Сергеев
11′
Кирилл Печенин
31′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
56′
80
Джимми Марин
81
Максим Сидоров
11
Степан Оганесян
46′
8
Иван Башич
14
Ярослав Михайлов
67′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
90′
16
Хорди Томпсон
46′
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
46′
9
Брайан Мансилья
10
Саид Сахархизан
89′
7
Эмирджан Гюрлюк
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
72′
22
Фернандо Костанца
68′
24
Роман Евгеньев
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
11
Роман Ежов
34′
90′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
77′
95
Илья Гапонов
10
Бенхамин Гарре
77′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
90′
73
Владислав Шитов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
10
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь