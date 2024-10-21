Путин сделал бразильца из «Зенита» гражданином России. Кому это нужно?

Владимир Путин подписал указ о предоставлении капитану «Зенита» Дугласу Сантосу российского гражданства. Кто это затеял и будет ли бразилец играть за сборную Карпина — в материале РИА Новости Спорт.
Незаменимый?
Безусловно, Сантос — самый профессиональный из зенитовских легионеров. Это вам не Вендел с Клаудиньо, для которых жизнь в футболе — вечный карнавал. Для капитана «Зенита» это работа. Любимая, интересная, высокооплачиваемая, но все-таки работа, за которую он несет ответственность перед работодателем. Такому подходу поспособствовали три сезона, проведенные бразильским легионером в Германии. Перед этим он не сумел закрепиться ни в Испании, где так и не сыграл за «Гранаду», ни в Италии, где за два сезона провел три игры за «Удинезе».
После того как «Гамбург», за который играл бразилец, вылетел во вторую Бундеслигу, Сантос остался в команде, а летом 2019-го подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера составила 10,8 млн евро. Сразу же после покупки Сантоса было много разговоров о том, что он не стоит таких денег и вряд ли усилит питерский клуб. Долгое время игравший в Германии и до сих пор внимательно следящий за всем, что происходит в немецком футболе, Сергей Кирьяков утверждал даже, что это футболист не для РПЛ.
Только очень быстро бразилец такие разговоры пресек. Он не просто застолбил за собой левую бровку в обороне «Зенита», но и проявил себя настоящим универсалом, который может сыграть и в центре обороны, особенно при схеме с тремя защитниками, и на позиции опорника. И везде с максимальной отдачей и максимальной пользой для команды. Зимой 2023-го после ухода Деяна Ловрена именно Сантос стал новым капитаном «Зенита».
Шансов вытеснить его из основы у конкурентов практически нет. Убедившийся в этом Данил Круговой зимой ушел в ЦСКА. Купленный нынешним летом у «Крыльев Советов» Юрий Горшков в РПЛ либо выходит на замену, либо играет на других позициях, которые были для него знакомыми еще до Самары. Для «Зенита», повторимся, Сантос незаменим.
Вряд ли болельщики поверят, что натурализация бразильца проведена исключительно в интересах сборной России. Хотя выбор человека для получения российского паспорта, нужно отдать должное руководителям питерского клуба, сделан правильно. Оформив российские паспорта Клаудиньо и Малкому, снять с них легионерский статус не удалось. Они сыграли в финале Олимпиады три года назад, а эти соревнования приравниваются к матчам национальной сборной из-за участия в них трех футболистов старше 23 лет. К тому же нужно еще и пять лет в России прожить. Для Малкома, уехавшего в Саудовскую Аравию, этот вопрос вообще неактуален.
Карпину по барабану?
В отличие от своих соотечественников у олимпийского чемпиона Рио Сантоса нет формальных причин для того, чтобы не играть за сборную России. В регламенте ФИФА есть правило, по которому футболист может сменить сборную, если провел за прежнюю национальную команду последнюю встречу до 18 сентября 2020 года. Под этот критерий Сантос подпадает. Только нужен ли 30-летний новый россиянин не только главному тренеру сборной России, но и вообще сборной России?
Для того чтобы соперничать с командами Сирии и Брунея, а также Кубы и Вьетнама вполне хватает тех россиян, которых Сантос вытеснил из основы «Зенита». Когда сборная России вернется на серьезные турниры, неизвестно. Совершенно точно, что на перспективу наигрывать сейчас 30-летнего новичка не стоит.
Вряд ли Сантосу понадобился российский паспорт для планов, связанных с послефутбольной жизнью. За пять лет, прожитых в России, он так и не выучил русский язык. Правда, пресс-служба и тренеры «Зенита» утверждают, что он все понимает, но за время общения с капитаном питерской команды на предматчевых пресс-конференциях убедиться в этом не довелось. Это вам не Вильям Оливейра! Вот ассистент Сергея Семака шпарит по-русски практически без акцента, работой в России доволен и свой российский паспорт получил по праву.
Вот кто был заинтересован в оформлении Сантосу российского паспорта, так это «Зенит». Парадоксально, но, купив нынешним летом пять российских футболистов уровня национальной сборной и имея в заявке не считающегося легионером в РПЛ казахстанца Нуралы Алипа, питерский клуб не может вписаться в лимит на легионеров. Особенно после того, как из-за травмы выпал из основы Максим Глушенков.
После указа президента России многие проблемы решаются. Конечно, фанаты соперников питерской команды и негативно настроенные к ней блогеры в очередной раз поднимут вопрос о том, что в РПЛ все команды равны, но одна равнее. Теперь еще на одной позиции в «Зените» можно будет использовать бразильца или аргентинца, которые вытеснят из состава потенциального игрока сборной России. А руководители «Зенита» будут рассказывать болельщикам сказки о том, как Сантос усилит нашу сборную на ЧМ-2034 и Евро-2036.
Автор: Борис Ходоровский