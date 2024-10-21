Путин сделал бразильца из «Зенита» гражданином России. Кому это нужно?

Безусловно, Сантос — самый профессиональный из зенитовских легионеров. Это вам не Вендел с Клаудиньо, для которых жизнь в футболе — вечный карнавал. Для капитана «Зенита» это работа. Любимая, интересная, высокооплачиваемая, но все-таки работа, за которую он несет ответственность перед работодателем. Такому подходу поспособствовали три сезона, проведенные бразильским легионером в Германии. Перед этим он не сумел закрепиться ни в Испании, где так и не сыграл за «Гранаду», ни в Италии, где за два сезона провел три игры за «Удинезе».