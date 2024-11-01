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ЭСК РФС: Карасев верно не удалил Батракова в игре с «Зенитом»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала верным решение главного арбитра Сергея Карасева не удалять полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче с петербургским «Зенитом», сообщается на сайте РФС.

Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» 27 октября на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте игры Карасев не стал выносить второе предупреждение Батракову за подкат против игрока петербуржцев Густаво Мантуана.

Комиссия посчитала, что действия Батракова не были безрассудными, не было срыва перспективной атаки, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.

Батраков, который с восемью голами является лучшим бомбардиром чемпионата, из-за перебора желтых карточек пропускает 14-й тур РПЛ. Железнодорожники в субботу примут казанский «Рубин».

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь