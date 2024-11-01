ЭСК РФС: Карасев верно не удалил Батракова в игре с «Зенитом»

«Зенит» 27 октября на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте игры Карасев не стал выносить второе предупреждение Батракову за подкат против игрока петербуржцев Густаво Мантуана.
Комиссия посчитала, что действия Батракова не были безрассудными, не было срыва перспективной атаки, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.
Батраков, который с восемью голами является лучшим бомбардиром чемпионата, из-за перебора желтых карточек пропускает 14-й тур РПЛ. Железнодорожники в субботу примут казанский «Рубин».