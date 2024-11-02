«Зенит» не без проблем победил новичка РПЛ. Ещё и потерял двух лидеров

Махачкалинское «Динамо» вышло против «Зенита» без шести игроков и конкретно четырёх центральных защитников: по здоровью не готовы Зинович, Сандрачук, Табидзе, Котин и Алибеков, дисквалифицирован Пальцев. Казалось, интрига здесь одна — сколько раз дагестанцы пропустят. Напрасно, ведь они как следует удивили.
Петербуржцы в начале матча воплощали в жизнь фирменную кричалку местных болельщиков «доминируй-унижай» и насоздавали уйму моментов, дважды забив уже к 15-й минуте. Причём оба гола не спишешь на проблемы «Динамо» с составом.
В первом случае Дуглас подал с угла поля, Эракович на ближней штанге опередил Джапо и головой скинул на дальнюю, где Нино ушёл от Мрезига и занёс мяч в ворота. Что Ян, что Хуссем пропустили только два матча РПЛ с тех пор, как сюда приехали. Другой вопрос, почему центральных защитников держали латераль и опорник.
С другой стороны, динамовцам не привыкать пускать со стандартов — и совсем не важно, кто на поле и кто в соперниках. Ведь это первый гол «Зенита» со стандарта без учёта пенальти в нынешней Премьер-Лиге!
Во втором случае тот же Мрезиг дал исполнить подачу Мостовому, а железно основной Шумахов никак не помешал Гонду её замкнуть.
Далее и Дуглас с Мостовым должны были забивать, но первый вслед за неудачной срезкой Волка попал в Кагермазова, а второй выскочил один на один с вратарём и исполнил чуть-чуть выше цели.
3:0 по такой игре были вопросом времени. Тем не менее в первом тайме, за исключением прохода и неточного удача в дальний угол Вендела на последних секундах добавленного времени, больше ничего опасного «Зенит» не создал. А вот «Динамо» дважды подряд здорово заставило попотеть Адамова, который не без труда потащил выстрелы Карегмазова и Шумахова.
Да, вам не показалось, именно Адамова: на 34-й минуте Латышонок под давлением Джавада неудачно вынес мяч, потянул мышцу опорной ноги и попросил замену. Здоровья Евгению!
В целом махачкалинцы много прессинговали, и показателен не только случай с повреждением Латышонка: ещё при 0:0 Агаларов задавил Нино и напряг зенитовскую оборону. Правда, высокой линией обороны нужно ещё и уметь пользоваться — не всем дано быть «Барселоной» Ханси Флика.
На 58-й минуте «Зенит» из-за травмы потерял ещё и Нино — в единоборстве с Агаларовым бразилец повредил заднюю поверхность бедра. Его заменил Алип, и тут же гости отквитали один мяч со стандарта: подача Гаджиева и отскок от Агаларова привели к точному удару низом Кагермазова. Вот это поворот!
Махачкалинцам чуть не испортила всё ну очень длительная проверка VAR. Пока судейская бригада разбиралась, футболистам даже пришлось разминаться. Офсайд она не обнаружила, и матч продолжился. Прошло как минимум пять минут.
Как вам, кстати, вот такая офсайдная линия? Почему её так изобразили? Всё ли по ней понятно? Вопросы, не требующие ответов.
Футболисты «Зенита» поняли, что маячит совсем не обязательная потеря очков, и максимально включились: «Динамо» больше Адамову проблем не принесло, а вот Волку пришлось геройствовать — особенно после попытки Мантуана. И всё же больше счёт не менялся, и это несмотря на восемь компенсированных ко второму тайму минут. По ожидаемым голам получилось 3,06 xG на 0,89.
Фаворит не без нервов забрал три очка. Хотя пора привыкнуть — с махачкалинцами непросто всем. Да, они не побеждали в РПЛ с августа, тем не менее с разницей в два мяча уступили всего дважды за 14 туров. Ну, а петербуржцам осталось до зимней паузы сыграть с «Ахматом», «Оренбургом» (на выезде), «Крыльями» и «Акроном» (дома). Календарь не самый сложный, чтобы нагнать и, возможно, даже обойти «Краснодар». Лишь бы Латышонок и Нино быстро поправились.
Георгий Илющенко