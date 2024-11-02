«Зенит» не без проблем победил новичка РПЛ. Ещё и потерял двух лидеров

Фаворит не без нервов забрал три очка. Хотя пора привыкнуть — с махачкалинцами непросто всем. Да, они не побеждали в РПЛ с августа, тем не менее с разницей в два мяча уступили всего дважды за 14 туров. Ну, а петербуржцам осталось до зимней паузы сыграть с «Ахматом», «Оренбургом» (на выезде), «Крыльями» и «Акроном» (дома). Календарь не самый сложный, чтобы нагнать и, возможно, даже обойти «Краснодар». Лишь бы Латышонок и Нино быстро поправились.