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«Краснодар» выиграл 11 матчей подряд, а вслед за Кордобой гол-шедевр забил Сперцян

Лидер не оставил шансов «Оренбургу».

Источник: ФК «Краснодар»

Первая команда чемпионата против шестнадцатой. С такими вводными результат зачастую видится очевидным, только всегда имеются оговорки. Например, эффект работы нового тренера, а Владимир Слишкович еще и обладает опытом побед над Мурадом Мусаевым. Правда, босниец весной тренировал «Спартак», который не совсем корректно сравнивать с «Оренбургом». Да и майский «Краснодар» мало похож на себя нынешний. Но опять же — определенные знания и успешный опыт их применения у штаба уральцев присутствовали.

Об этом подумалось в дебюте, когда Башич атаковал с дальней дистанции и заставил Агкацева вытягивать мяч из-под перекладины. А когда гостей, казалось, плотно вдавили в штрафную, «Оренбург» показал, как можно выжать максимум из стандартного положения. Розыгрыш углового с подачей все того же Башича к площади ворот завершился ударом Сахирзизана головой, и «быков» совместными усилиями спасли впечатливший реакцией Агкацев и штанга.

«Краснодар», кстати, при полном преимуществе в первом тайме тоже был максимально опасен именно на стандартах. И если Диего Коста после подачи Оласы со штрафного соперника простил и из центра штрафной пробил выше ворот, то корнер Сперцяна снова оказался результативным, а удар Тормены трансформировался в голевую передачу. Таковой она стала благодаря играющему в этом сезоне на невероятном кураже Ленини. Так сориентироваться в непростой ситуации и переправить мяч в угол легким и неуловимым движением нужно суметь.

Полузащитник сборной Кабо-Верде проводит самый результативный сезон в карьере. Прежде Ленини ни в одном чемпионате не забивал больше одного мяча. Теперь их у него два уже к 14-му туру, а еще можно вспомнить победный мяч в кубковой встрече с ЦСКА (1:0). Тот выигрыш стал для «Краснодара» первым в сезоне, и с него начался подъем после неубедительного старта. Вот уж точно неожиданный герой, который еще и с максимальной эффективностью выполняет колоссальный объем черновой работы в центре поля.

Что до героев привычных — им в этот вечер до поры до времени не хватало последнего штриха или банальной силы удара, как в случае с Кордобой в паре эпизодов. Зато наконец-то свой первый мяч в черно-зеленой форме забил Козлов. Да он просто не мог не забить как в силу позиции (из центра штрафной без сопротивления), так и по причине затраченных партнерами творческих усилий. Умный пас Сперцяна между двумя защитниками на ход партнеру и передача Батчи набегавшему Козлову — разве можно было испортить такую красоту?!

А дальше уже был настоящий кураж. Результативный штрафной Сперцяна — как украшение вечера. Есть штамп — «забросил мяч в сетку словно рукой», но лучше и не скажешь. Так ведь это и выглядит! И это и есть класс, который позволил выиграть с крупным счетом в матче, где были пограничные моменты. Но в них спас Агкацев, которому в момент собственной замены заслуженно передал капитанскую повязку Сперцян. И те спасения (при счете 0:0 и 1:0) привлекли на сторону вратаря удачу, когда уже при 2:0 Барановский с острого угла попал в штангу.

Итоговые 4:0 — с выполнением обязательной программы в виде гола Кордобы, который с восемью мячами теперь возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на пару с железнодорожником Батраковым, — даже как-то слишком сурово по отношению к «Оренбургу». Только в спорте нет места сантиментам. «Краснодар» выиграл с тем счетом, насколько он был сильнее в конкретной игре. У «быков» одиннадцать побед подряд при соотношении мячей на этом отрезке 26−5. Команде Мусаева по силам замахнуться на рекорд РПЛ, установленный ЦСКА времен Леонида Слуцкого. До повторения той серии десятилетней давности осталось два матча.

Андрей Кузичев

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар, 23652 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Владимир Слишкович
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Тормена)
38′
Данила Козлов
(Жоау Батчи)
73′
Эдуард Сперцян
79′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
10′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
69′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
83′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
50′
66′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
69′
8
Данила Козлов
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
18
Александр Коваленко
77′
6
Мохаммад Горбани
20
Дмитрий Рыбчинский
60′
96
Алексей Барановский
80
Джимми Марин
77′
16
Хорди Томпсон
10
Саид Сахархизан
60′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь