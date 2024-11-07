Семак высказался о слухах про возвращение Кузяева в «Зенит»

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» планирует вернуть Кузяева из «Гавра» зимой. При этом отец футболиста Адьям Кузяев заявил РИА Новости, что никто из петербургского клуба с ним и его сыном не связывался.
«Слухи, абсолютно. Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Российский полузащитник не выходит в стартовом составе «Гавра» с 22 сентября. Французский клуб занимает 17-е место в Лиге 1.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год и стал в составе петербургской команды пятикратным чемпионом России. Также с «Зенитом» он завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны. До «Зенита» Кузяев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»).