Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семак высказался о слухах про возвращение Кузяева в «Зенит»

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболиста сборной России Далера Кузяева все устраивает во французском «Гавре», сообщения о его возможном возвращении в «Зенит» — это слухи, заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» планирует вернуть Кузяева из «Гавра» зимой. При этом отец футболиста Адьям Кузяев заявил РИА Новости, что никто из петербургского клуба с ним и его сыном не связывался.

«Слухи, абсолютно. Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Российский полузащитник не выходит в стартовом составе «Гавра» с 22 сентября. Французский клуб занимает 17-е место в Лиге 1.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год и стал в составе петербургской команды пятикратным чемпионом России. Также с «Зенитом» он завоевал Кубок и дважды Суперкубок страны. До «Зенита» Кузяев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»).

Зенит
Гавр
Премьер-лига: таблица и календарь
Чемпионат Франции: таблица и календарь