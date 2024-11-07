Семак высказался о слухах про возвращение Кузяева в «Зенит»

«Слухи, абсолютно. Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».