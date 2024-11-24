Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Героический матч «Крыльев»! Отбитый пенальти и, кажется, лучший гол сезона в РПЛ

Самарцы вырвали победу в концовке, Ломаев спас команду ценой травмы, а в нападающего «Ахмата» вселился Месси.

Источник: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Первый матч воскресной программы 16-го тура РПЛ прошёл в Самаре. Команды выдали увлекательное зрелище.

«Ахмат» — настоящий криптонит для «Крыльев Советов». По крайней мере, это касается матчей в Самаре. Волжане не обыгрывали соперника дома с 2011 года. Ещё хуже для самарского клуба то, что он уступил «Ахмату» в восьми домашних матчах подряд (с учётом Кубка России). В трёх предыдущих «Крылья» не забили ни разу. Плюс самарцы не побеждали в РПЛ больше двух месяцев (с 13 сентября) — болельщикам клуба можно только посочувствовать.

Игорь Осинькин отправил Романа Евгеньева в запас и выпустил вместо него Доминика Ороза. Хорват (для него матч стал вторым в РПЛ) составил пару центральных защитников с Александром Солдатенковым. Любопытно, что до этого Доминик выходил на поле только во встрече с «Ахматом» (1:1) в первом круге. К слову, тогда он спас команду от поражения благодаря голу на 90+6-й минуте.

«Крылья» провели достаточно бодрый первый тайм. Они чаще владели мячом, конкретнее атаковали, а «Ахмат» смотрелся пассивно. Неудивительно, что это привело к тому, что мяч влетел в ворота грозненского клуба. Иван Олейников (экс-игрок «Ахмата») запустил по флангу Игоря Дмитриева, тот удрал от защитников и реализовал выход один на один с вратарём. И всё бы ничего, да судейская бригада отменила гол после просмотра. Оказывается, Дмитриев был в крошечном офсайде в момент паса.

А чуть позже арбитр Павел Шадыханов не увидел фола после падения Ивана Сергеева в штрафной площади «Ахмата». На повторе показалось, что Антон Швец толкнул соперника руками в спину. Осинькин разводил руками, обращался к арбитрам, но судьи даже не проверили эпизод. В целом «Ахмат» до перерыва нарушал правила гораздо чаще соперника.

Концовка первого тайма — кошмар для болельщиков «Крыльев Советов». Непонятно, кто вселился в Максима Самородова (возможно, Лионель Месси), но нападающий «Ахмата» в одиночку уничтожил оборону самарского клуба. Футболист сборной Казахстана на финтах ушёл от центральных защитников и со второй попытки переиграл Ивана Ломаева. Вратарь справился с первым ударом, но Самородов головой вонзил мяч в ворота рикошетом от плеча Кирилла Печенина.

Начало второй половины оказалось за самарским клубом. Доминик Ороз решился на дальний удар и не прогадал — мяч по красивой траектории залетел под перекладину ворот «Ахмата». Гиорги Шелия оказался настолько ошарашен, что даже не прыгнул. Чем не претендент на лучший гол сезона? Два матча, два гола — топовая статистика хорвата в РПЛ. Вы же помните, кому он забил первый мяч?

Даниил Уткин не реализовал пенальти — Иван Ломаев вытащил мяч. Но спасение далось вратарю большой ценой. Иван повредил плечо при падении и сразу попросил замену. Вратаря провожали аплодисментами, а сам Ломаев уходил с фиксирующей повязкой. Вместо него вышел ветеран Сергей Песьяков.

А в концовке Дмитриев сделал то, что не сделал в первом тайме, — забил по правилам. Идеальная по таймингу передача Николая Рассказова, рывок Игоря по правому краю со смещением в центр и неотразимый удар в дальний угол. Долгожданная победа самарского клуба!

«Крылья» прервали сразу две неприятные серии. Во-первых, победили в РПЛ впервые за два месяца. Во-вторых, обыграли «Ахмат» дома впервые с 2011 года. Грозненский клуб по-прежнему находится в зоне прямого вылета.

Кирилл Закатченко

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
24.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Ташуев
Голы
Крылья Советов
Доминик Ороз
(Виктор Фелипе Мендес)
49′
Игорь Дмитриев
(Николай Рассказов)
88′
Ахмат
Максим Самородов
43′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Даниил Уткин
68′
Составы команд
Крылья Советов
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
58′
5
Доминик Ороз
19
Иван Олейников
28
Игорь Дмитриев
76′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
1
Иван Ломаев
72′
30
Сергей Песьяков
25
Кирилл Печенин
84′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
72′
21
Дмитрий Иванисеня
10
Бенхамин Гарре
84′
11
Роман Ежов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
85′
75
Надер Гандри
39′
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
20
Максим Самородов
23
Антон Швец
70′
5
Милош Шатара
47
Даниил Уткин
78′
14
Амин Талаль
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
10
Фолы
17
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь