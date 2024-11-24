Героический матч «Крыльев»! Отбитый пенальти и, кажется, лучший гол сезона в РПЛ

«Крылья» провели достаточно бодрый первый тайм. Они чаще владели мячом, конкретнее атаковали, а «Ахмат» смотрелся пассивно. Неудивительно, что это привело к тому, что мяч влетел в ворота грозненского клуба. Иван Олейников (экс-игрок «Ахмата») запустил по флангу Игоря Дмитриева, тот удрал от защитников и реализовал выход один на один с вратарём. И всё бы ничего, да судейская бригада отменила гол после просмотра. Оказывается, Дмитриев был в крошечном офсайде в момент паса.