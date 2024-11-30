Дзюбе не хватило сантиметров до гола. Но у «Акрона» нашелся другой герой

«Акрон» и «Оренбург» открыли программу 17-го тура РПЛ. Судьбу встречи в Самаре решил один забитый мяч.
Обе команды в последнее время выступают неудачно. Правда, в отношении «Оренбурга» так можно сказать о сезоне в целом. Команда одержала всего две победы (одну — в Кубке России), а в РПЛ не выигрывала более четырёх месяцев. Неудивительно, что «Оренбург» встретил 17-й тур в статусе худшей команды турнира. «Акрон», в свою очередь, одержал всего одну победу в шести предыдущих турах РПЛ. Несмотря на это, он держится ближе к середине таблицы (10-е место).
Первый тайм, как показалось, прошёл с преимуществом «Акрона». Правда, гости прибавили в концовке и отодвинули игру от своих ворот. В итоге «Оренбург» даже чуть чаще владел мячом (51% против 49%) и три раза пробил в створ (соперник — два). Но атакам гостей не хватало конкретики. В перерыве Георгий Зотов отметил, что команде тяжело доходить до чужих ворот.
Команды, по сути, создали по одному опасному моменту до перерыва. Сначала Дмитрий Сысуев с большим трудом отразил дальний удар Максима Кузьмина. Вратарь «Оренбурга» отбил мяч перед собой, но тут же смахнул его в сторону. Почти сразу после этого гости неплохо разыграли угловой, но Александр Васютин не позволил отличиться Мохаммаду Горбани. Правда, иранец пробил головой туда, где находился вратарь.
Первые минуты после перерыва остались за «Акроном». Сначала Артёму Дзюбе не хватило сантиметров до гола — мяч рикошетом от соперника перелетел через вратаря и вонзился в штангу. А через несколько секунд Алекса Джурасович головой пробил мимо створа из убойной позиции. Как можно было не забить?
Впрочем, хозяевам потребовалось две-три минуты, чтобы всё-таки огорчить «Оренбург». На этот раз всё было идеально. Шикарный заброс Кузьмина на голову Стефану Лончару, а тот головой красиво перекинул вратаря. У Сысуева не было никаких шансов. Лончар забил уже четвёртый мяч в РПЛ — черногорец отличается исключительно в домашних матчах.
После этого зрители больше не увидели голов. Дзюба на этот раз ушёл с поля без забитого мяча. Ранее Артём оформил 7 (2+5) результативных действий в семи прошедших матчах с «Оренбургом». «Акрон» победил и оторвался от зоны стыков на шесть очков. «Оренбургу» сейчас не позавидуешь — пять поражений подряд и последнее место в таблице. В следующем туре — поездка в Грозный в гости к прямому конкуренту в борьбе за выживание.
Автор: Кирилл Закатченко