Дзюбе не хватило сантиметров до гола. Но у «Акрона» нашелся другой герой

После этого зрители больше не увидели голов. Дзюба на этот раз ушёл с поля без забитого мяча. Ранее Артём оформил 7 (2+5) результативных действий в семи прошедших матчах с «Оренбургом». «Акрон» победил и оторвался от зоны стыков на шесть очков. «Оренбургу» сейчас не позавидуешь — пять поражений подряд и последнее место в таблице. В следующем туре — поездка в Грозный в гости к прямому конкуренту в борьбе за выживание.