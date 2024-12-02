«Как запустил себя Клаудиньо! А “Спартак” показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева — ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции. Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости — ну и ладно. И так сойдет… А еще один гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.