Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 12 членов организации

В соответствии с уставом, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами РФС.
Конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков заявил о намерении переизбираться на пост президента 29 ноября.
Кандидаты, желающие принять участие в выборах президента РФС, должны подать список документов не позднее 24 декабря. Избирательный комитет РФС должен рассмотреть кандидатуры на пост главы организации не позднее 29 декабря. Не позднее 3 января 2025 года РФС должен отправить в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций итоговый список кандидатов.
Дюкову 56 лет, он возглавляет РФС с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года Дюков вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.