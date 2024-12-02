Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 12 членов организации

Дюкову 56 лет, он возглавляет РФС с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года Дюков вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.