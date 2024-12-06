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«Пока мы только обсуждаем информацию, которая появилась». Представитель Батракова — об интересе «Манчестер Сити»

Владимир Кузьмичев, представитель футболиста «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити».

Источник: РИА "Новости"

«Никакой подтвержденной информации об интересе “Сити” к Алексею пока нет. Насколько знаю, пока не было контактов ни с клубом, ни со стороной игрока. Сейчас мы только обсуждаем информацию, которая появилась в сети.

Конечно, поработать с Гвардиолой мечтает любой профессиональный футболист. Большой клуб, великий тренер, причем тренер, который ставит игру своим командам по философии, которая близка Алексею. И которую Батраков умеет играть», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.

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