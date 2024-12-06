«Пока мы только обсуждаем информацию, которая появилась». Представитель Батракова — об интересе «Манчестер Сити»

«Никакой подтвержденной информации об интересе “Сити” к Алексею пока нет. Насколько знаю, пока не было контактов ни с клубом, ни со стороной игрока. Сейчас мы только обсуждаем информацию, которая появилась в сети.



Конечно, поработать с Гвардиолой мечтает любой профессиональный футболист. Большой клуб, великий тренер, причем тренер, который ставит игру своим командам по философии, которая близка Алексею. И которую Батраков умеет играть», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.