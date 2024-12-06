«В Питере мне кричали: “Ваня, вернись!” Первое большое интервью с Сергеевым после “Зенита”

— Но приятно, что эти сравнения оказываются в твою пользу?

— Приятно, конечно, когда о тебе говорят. Но пока не забивал, об этом никто не говорил. Так что, как я уже сказал, у меня нет никаких обид. И кто там что говорит — это, повторюсь, их мнение. Я просто делал работу, доказывал именно себе, что могу забивать, что от меня и требуют в «Крыльях». Стараюсь это делать. Да, может, не так, как раньше: где-то есть невезение, какие-то другие проблемы. Но я не останавливаюсь.