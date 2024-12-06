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«В Питере мне кричали: “Ваня, вернись!” Первое большое интервью с Сергеевым после “Зенита”

О «матче года» в Санкт-Петербурге, разговоре с Семаком, возвращении в «Крылья Советов» и противопоставлениях Соболеву.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Правило «бывших» в полной мере сработало в игре «Зенит» — «Крылья Советов». Иван Сергеев тяжело начинал сезон в Петербурге, натужно стартовал в уже почти родной Самаре. Зато в первый же приезд на «Газпром Арену» гостем выдал матч года! В интервью «Чемпионату» нападающий поделился эмоциями от своего питерского перформанса, приоткрыл обстоятельства ухода из «Зенита» и сообщил пару удивительных фактов о себе. Читаем!

«Против “Зенита” получилось выдать матч года»

— Непривычно было выходить гостем на поле, где ещё в августе играл за «Зенит» против «Спартака»? Что-то в душе шевельнулось?
 — Я бы не сказал, что непривычно. Наоборот, было радостно вернуться в Питер, на один из лучших стадионов. В «Зените» у меня осталось очень много друзей. Когда забил гол и на стадионе объявили мою фамилию, болельщики хлопали. Это мне особенно запомнилось.

— А как в целом трибуны встретили? Были одобрительные или злые выкрики?
 — Плохих точно не было. Слышал только хорошее. Болельщики махали и кричали: «Ваня, вернись!» или «Ваня — молодец!». Очень тепло встретили.

Источник: ФК "Крылья Советов"

— Кто-то из персональных болельщиков был на «Газпром Арене»?
 — Были друзья и родные. Но повторюсь: я провёл в «Зените» 2,5 года. Много кого знаю. И слышал только самые приятные слова с трибун.

— Нездоровая шумиха вокруг «Крыльев» в последние дни угнетала или, наоборот, только подстегнула?
 — Мы — одна команда. Не обращаем внимание на то, что происходит вокруг. Все друг за друга бьёмся. И игра это показала. Победа над «Зенитом» — заслуга всей команды.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 17, 1.12.2024, 16:30
Зенит
2
Крылья Советов
3

— В какой-то степени и за тренера бились?
 — И за тренера, и за клуб, и за себя. Это полностью командная победа. Все очень рады. Тем более что обыграли чемпиона России.

— Осинькин — особенный для тебя тренер?
 — Да, это тот человек, который раскрыл меня. При нём я забивал, устанавливал рекорды. Могу только поблагодарить его.

— Ты как будто специально ждал «Зенит», чтобы выдать лучший матч в этом чемпионате?
 — Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Никак не могло меня прорвать. Не знаю, с чем это связано. Так же тренируюсь, отдаюсь полностью. Но даже у великих игроков бывают такие застои. Я спокойно к этому отношусь и работаю каждый день на тренировках. Отпустил ситуацию. Соглашусь, что против «Зенита» получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик оформить.

— Иван Олейников признался, что раз пять пересматривал свой гол «Зениту». А ты — свои?
 — Один раз посмотрел, и всё. Потом по телевизору видел пару раз моменты. Но в целом не смотрю забитые голы.

— Какой из двух мячей доставил больше удовольствия?
 — Второй. Очень хорошая передача прошла от Коли Рассказова. Он заметил, что я бегу за спину, и дал верхом. Я видел, что вратарь выходит, и мне оставалось только мимо него пробить.

— О чём думал, когда бежал на эту длиннющую диагональ?
 — Никаких мыслей не было. Когда бежал, видел, что Адамов выходит на меня. Нужно было только пробить головой. Если бы он оставался в воротах, мяч ещё надо было бы принять. Но и передача хорошая вышла, и момент в целом удачный получился.

— «Крылья» умышленно упростили игру под «Зенит», стали больше использовать длинные передачи?
 — Да, второй тайм это показал. Против «Зенита» всегда тяжело играть. Особенно в гостях. Они доминируют весь матч. И то, что мы забили три гола и потом действовали на контратаках — тоже футбольная тактика. В этом ничего плохого нет.

Источник: ФК "Крылья Советов"

— Отсутствие Эраковича немного облегчило вам задачу? Из центральных защитников он самый быстрый в «Зените»?
 — А там без разницы, кто будет играть. Со всеми тяжело — это «Зенит». Самый быстрый у них, наверное, Нурик [Алип]. У него очень высокая скорость, он хорош в борьбе.

Семак сказал: «Молодец»

— Заранее решил не праздновать голы «Зениту»?
 — Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал «Крыльям» за «Зенит», тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь.

Источник: РИА "Новости"

— Вспомнишь, когда в последний раз два забивал в РПЛ?
 — Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счёте 0:0, тогда тоже забил головой и после прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.

— Обидно, что в концовке хет-трик не случился?
 — Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счёт. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли.

— Не знаешь, «Зенит» не пытался договориться с «Крыльями» о твоём неучастии в матче?
 — Нет, не было такого. Я же не в аренде. Ушёл полноценным трансфером.

— Ребята из «Зенита» не выговаривали в шутку после матча?
 — Нет, подошли, пожелали удачи, и всё.

— А с Семаком перекинулся парой слов?
 — До и во время матча — нет. Увидел его после игры на парковке. Он подошёл ко мне, сказал: «Молодец». Мы обменялись парой фраз, пожелали друг другу удачи. У меня остались хорошие отношения с ним. Никаких обид нет.

— Дзюба, уйдя из «Зенита», не скрывал обиды на Семака. У тебя такого нет?
 — Нет, такого нет.

Источник: Чемпионат.com

— А как вы вообще попрощались? Был разговор?
 — У меня была последняя тренировка, когда я уже понимал, что уезжаю. Просто пожелали друг другу удачи, и всё. Это футбольный мир, так что в этом нет ничего такого.

«Приятно, что получилось выиграть всё в России»

— За вторую половину лета у тебя три выхода за «Зенит» в чемпионате в сумме на 20 минут. Понимал, отчего такое недоверие?
 — Честно, нет. Не было какого-то недоверия или чего-то такого. Сколько времени мне давалось, я пытался по максимуму его использовать. Будь это 5, 10 или 20 минут, ты всё равно должен всегда пользоваться шансом.

— Когда пришло окончательное понимание: пора?
 — Какого-то поворотного момента не было. И я никогда не заводил разговор, что хочу уйти.

— Значит, инициатива исходила от клуба?
 — Честно сказать, даже не знаю, чья это была инициатива. Это футбол, а я профессионал. Я не расстроился, никаких обид нет. Если так получилось, значит, так надо. И сейчас я в «Крыльях». Можно сказать, вернулся домой.

— Неужели из «Зенита» не было вариантов рвануть за границу?
 — Может, я и хотел бы попробовать, но вариантов не было.

— В любом случае в Питер не зря съездил?
 — Ну конечно. Когда меня приглашали в «Зенит», хотел доказать именно себе, что я что-то могу. И если бы отказался, то второго шанса бы не было. Думаю, много пользы принёс команде — как за пределами, так и на поле.

— Семь трофеев за два с половиной года — повод для гордости?
 — Очень приятно, что получилось выиграть всё в России. Это большая заслуга и «Зенита», и других команд, в которых я играл. Выигрывать всегда приятно.

Источник: РИА "Новости"

— Самый счастливый момент — «золотой» гол «Спартаку»?
 — Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И, наверное, финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей. Был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву». При счёте 0:1 с «Балтикой» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте тот гол.

— Единственное упущение — так и не поиграл в еврокубках?
 — Наверное, да. Хотелось бы поиграть. Я застал только одну игру с «Бетисом». Думаю, каждый футболист в детстве мечтает поиграть за сборную и против других иностранных команд, мировых звёзд.

— Есть надежда, что еврокубки у тебя ещё все-таки будут?
 — Дай бог. Верю в это.

— Что ещё тебе дали эти два с половиной года?
 — Во-первых, я приобрёл колоссальный опыт. Новых друзей тоже, очень хороших. Тот же Дима Чистяков. Мы по сей день очень близко общаемся. Наверное, самое главное — это опыт. Как ни крути, «Зенит» на данный момент лучший клуб в России. Он многое мне дал и многому научил.

— То есть твои симпатии и в новой этой чемпионской гонке неизменны?
 — Да. Но в первую очередь буду болеть за «Крылья».

— В этом сезоне «Крылья» вряд ли уже включатся в «золотую» гонку.
 — Это да.

— Допускаешь, что ещё вернёшься в Петербург?
 — Не знаю, футбол покажет. Я уже не юный — 30 лет в следующем году. Поэтому не знаю, как сложится карьера дальше. Посмотрим. Хочется приносить пользу везде, где бы ни играл.

«Противопоставления Соболеву? Пока я не забивал, об этом никто не говорил»

— В последние дни часто звучат противопоставления Сергеева Соболеву. Как воспринимаешь их?
 — Я же ничего особо не читаю, не смотрю. Как-то отвык от этого давно. И что там говорят, пишут — это мнение экспертов, их работа. А я делаю свою. В первую очередь мне нужно думать о себе и приносить пользу клубу.

— Но приятно, что эти сравнения оказываются в твою пользу?
 — Приятно, конечно, когда о тебе говорят. Но пока не забивал, об этом никто не говорил. Так что, как я уже сказал, у меня нет никаких обид. И кто там что говорит — это, повторюсь, их мнение. Я просто делал работу, доказывал именно себе, что могу забивать, что от меня и требуют в «Крыльях». Стараюсь это делать. Да, может, не так, как раньше: где-то есть невезение, какие-то другие проблемы. Но я не останавливаюсь.

— Обычно нападающие любят посвящать особенно важные голы кому-то из близких. У тебя такого не было сейчас?
 — Нет. Это просто как глоток воздуха был. Понимал, что давно не забивал, а тут получилось забить два, и я был очень рад.

— С чем связываешь то, что забил только в шестом матче за «Крылья»?
 — Я давно не играл полноценные матчи, а тут доверие Витальевича. Конечно, его хочется оправдать. Может, где-то на эмоциях перегорел, от осознания, что от меня требуют. Плюс у нас есть какие-то проблемы. Может, совокупность всего сказалась.

«Пишут и говорят, что Дзюба непростой человек, а для меня он простой»

— Эта серия не давила на тебя?
 — Я потом отпустил ситуацию. Понимал, что в первую очередь надо побеждать, потому что идём не на самом хорошем месте. Без разницы, буду забивать я или мои партнёры, самое главное — выигрывать и уходить от зоны вылета и стыков. Давления никакого не было, меня все поддерживают, даже в моменте с незабитым пенальти «Акрону». Тот же Дзюба после игры подошёл и сказал: «Не расстраивайся и не зацикливайся. Голы придут, делай свою работу».

— У вас с ним такие добрые отношения?
 — Да. Не зря он сейчас идёт на лучшего бомбардира в истории. Сколько раз друг против друга играли — всегда приветствуем друг друга, болтаем. Артём может что-то подсказать — у него же огромный опыт. У нас с ним хорошие отношения.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

— Далеко не каждый может сказать, что у него хорошие отношения с Дзюбой.
 — Пишут и говорят, что он непростой человек, а для меня он простой. С ним есть о чём поговорить, и он может подсказать.

«Верю, что у “Крыльев” всё будет хорошо»

— Объясни, как можно было взять 13-й номер? Ты совсем не суеверный?
 — Какой был, такой и взял. 33-й был занят, сказали: никак нельзя получить. На выбор оставалось мало номеров. Когда увидел, что 13-й свободный, взял его. Я и в сборной под ним играю. Вообще не задумывался о том, что это «плохое» число. Не номер играет на поле, а футболисты.

— У тебя с «тройкой» связаны какие-то воспоминания?
 — Как-то так пошло. Нравится 33-й номер, под ним ещё в «Строгино» играл. Мало кто берёт его, так что часто он свободен. Не знаю, с чем тройки связаны.

— Сильно изменились «Крылья» за два с половиной года?
 — Иностранцев больше стало. А глобально ничего не поменялось. Я вернулся как к себе домой. До этого был в клубе полтора-два года. Самара мне очень много дала. Не было никаких проблем ни за пределами поля, ни в игре. Я знал требования Витальевича. Команда продолжает играть в быстрый футбол. Понятно, что воспитывают много игроков, которые потом уходят в топ-клубы. Осинькин их развивает. Это его заслуга.

— Как должен закончиться этот сезон, чтобы ты был доволен? Место в таблице, голы?
 — Хочется, чтобы команда осталась, не вылетела и чтобы всё наладилось и было хорошо как у меня, так и у команды.

— Губернатор обозначил место в восьмёрке. Оно реально?
 — Думаю, да. Реально по игре. С тем же ЦСКА мы хорошо играли, но упустили победу. Повторюсь — играть можно со всеми, что мы и показали с «Зенитом».

— Уверен, что у «Крыльев» всё будет благополучно, учитывая последние события?
— Да, я верю в это и надеюсь. «Крылья» — команда с традициями. Тут играло много хороших футболистов, в Самаре особая атмосфера — очень много болельщиков ходит и переживает.

«Осталось стать лучшим бомбардиром РПЛ и Кубка России»

— Ты давно не становился лучшим бомбардиром. Ещё есть такие амбиции?
 — Конечно! У меня получилось выиграть все трофеи в России, стать лучшим бомбардиром во Второй и Первой лигах. Осталось в РПЛ и Кубке стать лучшим. В Кубке мне не хватает четырёх-пяти голов. Амбиции есть, постараюсь всё для этого сделать.

— А сборная — стимул?
 — Конечно! Последние разы не вызывали, потому что у меня были микротравмы. Играл за клуб на уколах — болела связка в колене. Жалко, что не вызвали — для меня честь играть за сборную. Готов выкладываться за неё, какая бы ни была ситуация. Всегда хочется играть.

Источник: РИА "Новости"

— Даже против Брунея?
 — Да.

— В 2025-м сборной обещают более статусных соперников — Нигерию, Эквадор.
 — Интересно было бы с ними сыграть. Думаю, всё потихоньку будет возвращаться. Дай бог, в скором времени нас допустят до еврокубков, и наша сборная сможет играть отборочные матчи.

— О большом турнире ещё мечтаешь?
 — Да, хотелось бы сыграть на чемпионатах Европы и мира. Думаю, такое у каждого футболиста есть. Надеюсь, всё наладится.

«Соцсетей не веду, и машины у меня нет»

— Тебя реально нет в соцсетях?
 — Реально. Я не веду никакие соцсети. Не моё.

— Разве так бывает сегодня?
 — Бывает. У меня и машины нет.

— Это как?
 — Ну вот так — спокойно могу передвигаться на такси или пешком.

— А с чем это связано?
 — Нет желания водить машину, и всё. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру. Многие футболисты, получая хорошую зарплату, покупают машину, но у меня такого нет. Приобрёл квартиру в Питере.

— Душой к Питеру прикипел?
 — Не сказал бы так, но для меня это приобретение, вложение. Не знаю, как будет дальше в моей жизни. Может, буду там жить, а может, уеду в родной Череповец. Пока не могу сказать.

Источник: ФК "Крылья Советов"

— В Москве ничего не держит?
 — А сколько я в «Строгино», «Торпедо» играл? Лет семь. Тоже хороший город, большой. Но там пока ничего нет.

— И всё-таки. Была причина удалиться из соцсетей? Хейт?
 — А какой хейт может быть? Люди, которым нечего делать, пишут всякое. Мне это неинтересно.

— Ты и на метро можешь прокатиться?
 — Да, в Питере и Москве ездил.

— С твоей внешностью наверняка узнавали?
 — Есть такое. Когда куда-то выходишь, нечасто, но подходят люди, фотографируются. В Самаре постоянно узнают.

— Три лучших игрока 2024 года в российском футболе?
 — Миранчук, Головин — они играют в топовых клубах, Алексей еврокубок взял с «Аталантой». А третьим назову Глушенкова. Макс по потенциалу хороший футболист. Когда только пришёл в команду, в Суперкубке забил два гола. Он очень талантливый и доказывает это.

Автор: Олег Лысенко

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь