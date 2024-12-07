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Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Программа последнего перед зимней паузой тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», «Зенит» — «Акрон», «Ростов» — «Крылья Советов» и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин».

Источник: РИА "Новости"

В первой игре дня московский «Спартак» на «Лукойл-Арене» встретится с «Пари НН», матч начнется в 14:00 мск. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. Нижегородская команда с 16 очками располагается на 12-й позиции. Игра команд в первой части чемпионата России завершилась гостевой победой «Спартака» со счетом 2:0.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 14:00
Спартак
-
Пари Нижний Новгород
-

В составе хозяев продолжает показывать отличную игру нападающий Манфред Угальде, футболист с 14 голами лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, причем в последних 3 играх форвард забил 8 мячей. «Причиной такой моей результативности является сфокусированность, нахождение в штрафной, я всегда имею моменты, мои одноклубники создают их много для меня, — сказал Угальде в беседе с корреспондентом ТАСС. — Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив. Каждый из команды помогает мне забить голы, например, это очень часто делают Маркиньос и Эсекьель Барко».

На скамейке «Пари НН» во время матча со «Спартаком» будет отсутствовать главный тренер Виктор Гончаренко. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в четверг наказал специалиста за оскорбительное поведение в адрес арбитров после матча с «Ростовом» (0:4) дисквалификацией на два матча (один из них условно), а также штрафом в размере 250 тыс. рублей. Помимо этого, игру пропустят полузащитник Николай Калинский, получивший в прошлом туре четвертую желтую карточку, и один из лучших бомбардиров команды Хуан Боселли, заработавший удаление.

Прошлая игра команд в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0, она прошла 22 октября 2023 года. В последний раз нижегородская команда обыграла красно-белых на выезде 7 августа 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 16:30
Зенит
-
Акрон
-

«Зенит» может уйти на паузу лидером

Также в субботу петербургский «Зенит» на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном», игра начнется в 16:30 мск. Сине-бело-голубые лидируют в таблице РПЛ с 39 очками, «Акрон» с 19 очками располагается на девятой строчке. В случае победы «Зенит» точно завершит первую часть чемпионата России на первой позиции, отрыв от идущего вторым «Краснодара» сейчас составляет одно очко, краснодарская команда в воскресенье на своем поле встретится с московским «Локомотивом».

В составе «Акрона» сыграет бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Футболист имеет шанс стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, сейчас в его активе 231 гол, лидирующий Александр Кержаков забил 233 мяча.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 16:30
Ростов
-
Крылья Советов
-

В одно время с игрой в Санкт-Петербурге начнется матч «Ростов» — «Крылья Советов». Ростовчане набрали хороший ход перед уходом на зимнюю паузу, к матчу команда Валерия Карпина подходит с серией из пяти побед. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Самарская команда с 18 очками располагается на 10-й позиции.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 19:00
Динамо Мх
-
Рубин
-

Завершать игровой день будет матч в Махачкале, где местное «Динамо» встретится с казанским «Рубином», игра начнется в 19:00 мск. Казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками располагается на 11-й позиции.

Программа 18-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Динамо» (Москва) — «Химки», «Факел» — ЦСКА, «Ахмат» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Локомотив».

Спартак
Зенит
Ростов
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь