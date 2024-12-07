Футболисты «Спартака» и «Зенита» проведут заключительные матчи РПЛ в 2024 году

В составе хозяев продолжает показывать отличную игру нападающий Манфред Угальде, футболист с 14 голами лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата, причем в последних 3 играх форвард забил 8 мячей. «Причиной такой моей результативности является сфокусированность, нахождение в штрафной, я всегда имею моменты, мои одноклубники создают их много для меня, — сказал Угальде в беседе с корреспондентом ТАСС. — Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив. Каждый из команды помогает мне забить голы, например, это очень часто делают Маркиньос и Эсекьель Барко».