Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Зенитом» в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» победили петербургский «Зенит» со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».
В составе победителей голы забили Стефан Лончар (10-я минута) и Артем Дзюба (40). У проигравших отличился Андрей Мостовой (21). На 55-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин, первое предупреждение игрок получил шестью минутами ранее.
Для Дзюбы этот гол стал 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» с момента ухода из команды в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга форвард стал четырехкратным чемпионом России.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Идущий вторым с 38 очками «Краснодар» проведет матч 18-го тура 8 декабря дома против столичного «Локомотива». «Акрон» располагается на девятом месте, на счету команды 22 очка после 18 встреч.
В 19-м туре РПЛ «Акрон» в гостях сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород», «Зенит» в первом матче чемпионата страны после зимней паузы примет столичный ЦСКА. Обе игры пройдут в начале марта.