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Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Зенитом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» победили петербургский «Зенит» со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».

В составе победителей голы забили Стефан Лончар (10-я минута) и Артем Дзюба (40). У проигравших отличился Андрей Мостовой (21). На 55-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин, первое предупреждение игрок получил шестью минутами ранее.

Для Дзюбы этот гол стал 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» с момента ухода из команды в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга форвард стал четырехкратным чемпионом России.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Идущий вторым с 38 очками «Краснодар» проведет матч 18-го тура 8 декабря дома против столичного «Локомотива». «Акрон» располагается на девятом месте, на счету команды 22 очка после 18 встреч.

В 19-м туре РПЛ «Акрон» в гостях сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород», «Зенит» в первом матче чемпионата страны после зимней паузы примет столичный ЦСКА. Обе игры пройдут в начале марта.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь