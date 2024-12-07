Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Зенитом» в матче РПЛ

Для Дзюбы этот гол стал 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» с момента ухода из команды в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга форвард стал четырехкратным чемпионом России.